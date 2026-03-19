ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde de Başkentli üreticilerin yüzünü güldürdü.

Tarımsal faaliyetlerin devamlılığının sağlanması ve üreticilerin mali yükünün hafifletilmesi amacıyla 2026 yılı bahar dönemi mazot desteği Başkent Kartlara yatırıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen ödemeler kapsamında, 18 bin 806 çiftçiye toplam 82 milyon 968 bin 300 TL destek sağlandı.