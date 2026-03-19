Farklı gazetelerde görev aldıktan sonra 1990 yılında serbest yazar olarak çalışmalarını sürdürdü. 1994 yılında magazin müdürlüğü görevini üstlenen Özdür, uzun yıllar Bursa Hakimiyet Gazetesi'ndeki köşesinde Bursalıların sesi oldu.

1945 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erdal Özdür, eğitim hayatını aynı şehirde tamamladı. Gazeteciliğe olan ilgisi öğrencilik yıllarında başlayan usta isim, 1 Nisan 1964'te muhabir olarak mesleğe adım attı.

Acı haber sonrasında İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir de Özdür'ün ailesine ve basın camiasına taziyelerini iletti.

BURSA (İGFA) - Uzun yıllar Bursa Hakimiyet Gazetesi ve bursahakimiyet.com.tr'de köşe yazarlığı yapan 81 yaşındaki gazeteci Erdal Özdür'ün vefatı, Bursa basın camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

