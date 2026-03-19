Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bayram dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelerek kapsamlı bir bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Ünlüce'ye ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir ile Genel Sekreter Yardımcıları Nergiz Abacı, Metin Bükülmez ve Korhan Koyuncu eşlik etti.



Program kapsamında ilk olarak ESKİ Abone İşleri ve Atık Su Arıtma Tesisleri'ni ziyaret eden Ünlüce, ardından Tarımsal Hizmetler Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeliyle bayramlaştı.

Günün ilerleyen saatlerinde belediyenin önemli iştiraklerinden İMAR A.Ş.'de çalışanlarla da bir araya gelen Ünlüce, tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyaretler sırasında konuşan Başkan Ünlüce, belediye hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesinde personelin büyük payı olduğunu vurgulayarak, ' Eskişehirimize gece gündüz demeden hizmet eden siz değerli çalışma arkadaşlarımız sayesinde kentimiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunabilmek için fedakârca görev yapan tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin ve ailelilerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.' dedi.