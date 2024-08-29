MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu ilçesinde açılan yeni sondajların olduğu Yarıntı Mevkiinde incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde küresel ısınma ve iklim değişikliği sonrasında ortaya çıkan su yetersizliğini ortadan kaldırıyor.

İlçe merkezinde su sıkıntısına son vermek için kısa sürede harekete geçen MASKİ, 4 yeni sondaj kuyusundaki çalışmalarında son aşamaya geldi. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan, Şube Müdürü İlker Kılıç ve MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Genel Müdür Postacı, sondajlardaki son durum hakkında bilgiler verdi.

TURGUTLU’NUN SU SORUNUNA NEŞTER VURACAK ÇALIŞMA SON AŞAMADA

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda Turgutlu’da kısa sürede çalışmalara başladıklarını ifade ederek, “Turgutlu ilçemizde daha önce var olan 25 sondajımızdan elde ettiğimiz saniyede 450 litre verime sahip su, saniyede 300 litreye düştü. Bu, yüzde 30-35’lik bir dilime denk gelmektedir. Bu, bizim dikkatimizi çektiği için yeraltı sularında ölçüm yaparak, incelemelerde bulunduk. Bununla kalmadık, ovadaki sondajları da inceledik. Buradaki sularda da düşüş yaşandığını tespit ettik. Turgutlu için ürettiğimiz suda eksiklik oluşmasından kaynaklı ilçemizin bazı bölgelerinde bir takım problemler yaşadık ama bunun önlemini almış bulunmaktayız. Kısa sürede pozisyon alıp, 4 yeni sondaj açarak, Turgutlu’ya kademeli bir şekilde saniyede 150 litrelik su takviyesi yapacağız. Yeni sondajlarla eski durumdan daha iyi, daha avantajlı duruma gelmiş olacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde tüm sorunlarımızı tamamen ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştui.