Şanlıurfa'nın en işlek güzergâhlarından biri olan Divanyolu Caddesi'nde yürütülen yenileme çalışmalarında ikinci etap renkli asfalt çalışmaları da tamamlandı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın vizyonuyla hayata geçirilen Divanyolu Yayalaştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, yoğun yaya ve araç trafiğinin bulunduğu bölgede yol kalitesi önemli ölçüde artırıldı. İlk etap çalışmalarının ardından gerçekleştirilen ikinci etap asfalt uygulamasıyla birlikte caddenin önemli bir bölümü modern ve konforlu bir görünüme kavuştu.

Proje kapsamında toplam 11 bin 240 metrekarelik alan bazalt ve granit taşlarla yenilenirken, altyapı çalışmaları da ŞUSKİ iş birliğiyle baştan sona güçlendirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte nostaljik aydınlatma sistemleri kurulurken, yeni kent mobilyalarıyla Divanyolu'na estetik bir kimlik kazandırıldı. Genişletilen kaldırımlar ve oluşturulan yeşil alanlarla bölge yaya öncelikli bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Şehrin turizmine ve esnafına katkı sağlaması hedeflenen Divanyolu düzenlemesiyle birlikte Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusuna yakışır bir şehir görünümü oluşturulması amaçlanıyor.