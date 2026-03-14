Ramazan ayının en anlamlı buluşmalarından biri Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. 'Kutsal Emanetler Sergisi' Ramazan ayının manevi atmosferinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

ÇORUM (İGFA) - Sergi, 15-17 Mart tarihleri arasında Bedesten'de ziyarete açık olacak. 15 Mart Pazar günü 13.00'te kapılarını açacak olan sergi, üç gün boyunca iftardan önce 13.00-18.00, iftardan sonra 20.00-23.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine sunulacak.

'Kutsal Emanetler Sergisi', ziyaretçilerini İslam tarihinin en kıymetli anlarına götürecek. Sergide, Peygamber Efendimize ait Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif ve Nal-ı Şerif gibi önemli emanetlerin yanı sıra Mescid-i Nebevi ve Kâbe örtüleri, Kâbe'nin anahtarı, Osmanlı dönemine ait nişaneler ve daha birçok kıymetli eser yer alacak.