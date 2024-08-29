Muğla Büyükşehir Belediyesi 9.Uluslararası Zurnazen Festivali Menteşe İlçesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla devam etti.MUĞLA (İGFA) - Dünyada ve Türkiye’de ilk olan Uluslararası Zurnazen Festivali’ni Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yıl 9. Kez düzenliyor. Uluslararası Zurnazen Festivali’nin ilk günü Bodrum Kalesi’nde Kubat konseri ve zurna üstatları performansı ile başlarken ikinci gününde şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman sahne aldı.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin Menteşe ilçesindeki ikinci gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 27.Dönem Muğla Milletvekili Mürsel Alban, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Prof.Dr.Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen 9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geçmişten günümüze kültür ve sanatla iç içe olan çok önemli bir şehirde yaşadıklarını söyledi ve hemşehrileri ile böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Başkan Aras, “Muğla binlerce yıldır sanatla, kültürle yaşamış bir şehir. 110 antik kente sahip Muğlamızdaki antik kentlerin her biri antik tiyatrolara sahip. Buralarda binlerce yıl önce de sanaticra edilmiş aynı zamanda insanlar bir araya gelerek demokrasiyi geliştirmişler. Geçmişten gelen değerlerini yaşatan çok önemli bir kentte yaşıyoruz. Siz değerli hemşehrilerimi burada görmekten dolayı çok mutluyum. Seçimler öncesi ve sonrasında çok yoğun bir döneme girdik ve sizlerle böyle bir organizasyonda ilk defa bir araya geliyoruz. Dünya’da ve ülkemizde ilk olan, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getiren Zurnazen Festivali Muğlamıza çok yakışıyor. Davul, zurnanın bizlerin hayatında çok önemli bir yeri vardır. Düğünlerimizden halk oyunlarımıza hepsinde bu enstrüman vardır. Uluslararası Zurnazen festivalimiz ile 4 ilçemizde çok değerli sanatçıları hemşehrilerimizle buluşturacağız. Kültür ve sanatın şehri Muğla bu tür etkinliklerle Dünya Kenti Muğla vizyonuna emin adımlarla yürüyecek” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 9.Uluslararası Zurnazen Festivali açılışı Bodrum’da ünlü sanatçı Kubat ile yapıldı ve vatandaşlar Bodrum Kalesi’nde yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark’ta ses sanatçısı İsmail Altunsaray ile devam edecek ve 29 Ağustos 2024 günü Fethiye’de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş’in sahnesiyle sona erecek.

9.Uluslararası Zurnazen Festivali’nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı yapıyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivale Bulgaristan’dan 2, Tayvan’dan 1 olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katılıyor.