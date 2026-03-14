Küresel iklim değişikliği ve yağışlardaki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek su sorunlarına karşı çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi, altyapı yatırımlarına hız verdi.

GİRESUN (İGFA) - Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Aksu Havzası Çavuşoğlu Köyü'nde projelendirilen ve 1 ay içerisinde hizmete alınması beklenen 4. yeni içme suyu kuyusu açma çalışması devam ediyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fuat Köse ise, suyun hayati bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başkan Köse: 'Su ihtiyaçtır ve bizim önceliğimizdir. Şehrimizin geleceğini düşünerek yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı tedbirlerimizi bugünden alıyoruz. Biz ilk yılımızda 3 tane su deposu ve 2 sondaj kuyusunu hizmete aldık. Aldığımız bu tedbirler sonucu geçtiğimiz yaz ayında şehrimizde su kesintisi olmadı. Önümüzdeki süreçlerde de su kesintisi yaşanmaması için şu anda bir kuyu daha hizmete alıyoruz. Proje startı verilen İkisu projesi hizmete alınana kadar içme suyu konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.

DİĞER ÇALIŞMALARI DA İNCELEDİ

Başkan Köse ayrıca, yine Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından; Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi araç muayene önünde devam eden altyapı çalışmasını ve yine aynı mahallede ki Memur-Sen konutları mevkiinde yürütülen kanal çalışmasını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.