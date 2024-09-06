Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler çerçeve altına alındı. OVP'nin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,5 olurken, ekonominin 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5, 2027'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyon hedefi ise gelecek yıl için yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 41,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 17,5, 2026 için yüzde 9,7, 2027 için yüzde 7 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2025'te yüzde 3,1, program dönemi sonunda ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. İşsizlik oranı ise yıl sonunda yüzde 9,3 olması hedeflendi.İşsizlik oranının 2026 yılı için yüzde 9,2 ve 2027 için ise yüzde 8,8 olarak belirlendi.

Programda makroekonomik hedefler ve politiklarda büyüme patikasının dezenflasyon sürecini desteklemek üzere potansiyel seviyesinin üzerine çıkmayacak şekilde öngürdüğü kaydedildi.

Yatırımcı güvenini artıracak, iş yapma kolaylığını güçlendirecek düzenlemeler ile kamu mali reformları başta olmak üzere Program döneminde hayata geçirilecek yapısal dönüşüm adımlarının üretim faktörlerinde topyekûn bir iyileşme sağlaması öngörüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Orta Vadeli Program döneminde özel sektör yatırımlarının tamamlayıcısı olan kamu altyapı yatırım harcamalarının gözden geçirme programları vasıtasıyla etkinleştirilmesi sağlanacak; yenilenebilir enerji, sulama ve sürdürülebilir ulaştırma altyapısının güçlendirilmesine özel önem verileceğinin altı çizildi.

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