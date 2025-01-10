Esnafın kullandığı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların son başvuru tarihinin bugün itibariyle sona eriyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeterli rekabet ortamının oluşma için öngörülen sürenin 1 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesini istedi.ANKARA (İGFA) - Esnafın kullandığı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların son başvuru tarihinin bugün itibariyle sona erdiğini duyuran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların kullanılması için son başvuru tarihi olarak öngörülen 10 Ocak 2025 tarihi sona erdiğine dikkati çekti.

Palandöken, gerek piyasadaki yeterli miktarda ön ödeme kaydedici cihazın bulunmaması gerekse yeterli rekabet ortamının oluşma için öngörülen sürenin 1 Temmuz 2025 tarihine ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasada gerekli rekabet ortamı oluşuna kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda sürenin uzatılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günümüz ekonomik koşullarında esnafın mağdur olmaması için rekabet ortamının mutlaka oluşması gerekir. Bunun için de piyasada birden çok Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazın bulunması kaçınılmazdır. Bu kapsamda talebimiz, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların son başvuru tarihi 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmasıdır” diye konuştu.