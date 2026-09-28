Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri, gastronomisi, spor ve sağlık turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri, sadece bir şehir değildir. Kayseri, Anadolu'nun hafızasıdır, önsözüdür. Geçmişin ve geleceğin buluştuğu, medeniyetlerin izlerini taşıyan büyük bir kültür ve turizm merkezidir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Turizm Günü'nün yalnızca ekonomik değil; kültürler arası etkileşim, ortak mirasın korunması, şehirlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli olduğunu ifade ederek, Kayseri'nin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

6 Bin Yıllık Tarih, Birçok Medeniyetin İzi

Kayseri'nin Asur ve Hititlerden Roma ve Bizans'a, Danişmendli ve Selçuklulardan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Büyükkılıç, kentin bu zengin mirasıyla adeta yaşayan bir açık hava müzesi olduğunu söyledi.

'Kültepe Kaniş-Karum'da binlerce yıl öncesinin ticaret hayatına, Selçuklu eserlerinde kadim medeniyetimizin mimari ve sanat anlayışına, camilerimizde, medreselerimizde, kümbetlerimizde ve kervansaraylarımızda tarihimizin derin izlerine şahit oluyoruz' diyen Büyükkılıç, Kayseri'nin ilim, irfan, sanat ve kültürün buluştuğu önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Kültepe'de Tarih Yeniden Hayat Buluyor

Kayseri'nin dünya tarihine ışık tutan en önemli değerlerinden Kültepe Kaniş-Karum'un turizm potansiyelini güçlendirmek için önemli projeler yürüttüklerini belirten Büyükkılıç, Kültepe Müzesi, 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı ve Kültepe Ziyaretçi Merkezi projeleriyle bölgenin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Büyükkılıç, binlerce yıl öncesinin ticaret hayatını günümüze taşıyan Kültepe'nin yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından daha güçlü şekilde deneyimlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Türk Medeniyetinin Mühürleri Kayseri'de

Hunat Hatun Camii, Sahabiye Medresesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii ve Çifte Kümbet gibi eserlerin Kayseri'nin tarihsel kimliğinin önemli parçaları olduğunu belirten Büyükkılıç, 'Kayseri'nin taşlarında tarih, kültür ve medeniyet konuşuyor. Kayı, Salur, Dodurga, Afşar ve Karaevli gibi Oğuz boylarının izlerini taşıyan eserlerimiz, bu şehrin Türk tarihindeki güçlü yerini ortaya koyuyor' dedi.

Tarihi Miras Müzelerle Geleceğe Taşınıyor

Kayseri'nin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restorasyon ve müzecilik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, Ağırnas'taki Mimar Sinan Evi ile Koramaz Vadisi Müzesi'nin yanı sıra Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ve İncesu Kent Müzesi'nin şehrin hafızasını geleceğe taşıdığını söyledi.

Koramaz'dan Kapuzbaşı'na Doğa Turizmi

Kayseri'nin doğal güzellikleriyle de güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç; UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nin yanı sıra Soğanlı Vadisi, Sultan Sazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar ve Hacer Ormanları'nın önemli doğal destinasyonlar olduğunu belirtti.

Erciyes'te 12 Ay Turizm Hedefi

Erciyes'in Kayseri'nin turizm vizyonunda özel bir yere sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli dağ ve kış turizmi merkezlerinden Erciyes'i 12 ay yaşayan bir turizm ve spor destinasyonu haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Erciyes'in yaz aylarında kamp, yürüyüş, bisiklet, doğa sporları, gastronomi ve macera aktiviteleriyle de ziyaretçilerini ağırladığını belirten Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. tarafından gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla yaz turizmi potansiyelinin ulusal ve uluslararası pazarlara aktarıldığını kaydetti.

Erciyes'e Yeni Dağ Kızağı Tesisi

Erciyes'te turizm çeşitliliğini artıracak yeni yatırımların da sürdüğünü belirten Büyükkılıç, Türkiye'nin en uzun ve en iddialı dağ kızağı tesislerinden birinin Erciyes'e kazandırılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Erciyes'te otel sayısının 20'nin üzerine çıktığını ve kayak merkezinin bir sezonda 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirten Büyükkılıç, Tekir Kapı bölgesindeki trafik yoğunluğunun çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile alternatif yol ve by-pass projesinin de hayata geçirildiğini söyledi.

Örenşehir'de Tarihe Yeni Bir Sayfa

İncesu Örenşehir'de yürütülen kazılarda İç Anadolu'nun en büyük mozaikli yapısının gün yüzüne çıkarıldığını hatırlatan Büyükkılıç, Örenşehir Mozaikli Yapı'nın 'ören yeri' ilan edildiğini belirtti. Büyükkılıç, bu gelişmenin Kayseri'nin kültür ve turizm vizyonuna yeni bir değer kazandırdığını ifade etti.

Yamula'da Milyonlarca Yıllık Tarih

Yamula Barajı çevresindeki fosil kazılarının Kayseri'nin tarihinin insanlık geçmişinden çok daha eskiye uzandığını ortaya koyduğunu belirten Büyükkılıç, bölgede yaklaşık 7,5 milyon yıllık fosil buluntularına ulaşıldığını kaydetti.

Kayseri Mutfağı Dünyaya Açılıyor

Kayseri'nin gastronomi turizmindeki gücüne de dikkat çeken Büyükkılıç, kentin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı'nda gastronomi şehri olarak yer aldığını hatırlattı.

Mantı, pastırma, sucuk, yağlama ve nevzine başta olmak üzere Kayseri mutfağının şehrin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirten Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Mutfak Sanatları Merkez, Mülhemi ile Gastronomi Günleri'nin bu değerlerin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Camikebir'de Tarih Gün Yüzüne Çıkıyor

Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen arkeolojik araştırma kazılarına da değinen Büyükkılıç, Camikebir ile Hatuniye Medresesi arasındaki kazılarda Melikgazi Külliyesi'ne ait olduğu değerlendirilen medrese kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.

Büyükkılıç, ortaya çıkarılan tarihî eserlerin Kayseri'nin kadim geçmişinin anlaşılması ve şehir merkezinin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kayseri'nin Turizm Geleceği Master Planla Şekilleniyor

Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030'un yayımlandığını belirten Büyükkılıç, 232 sayfa ve 11 bölümden oluşan planın Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği'nin destekleri ve üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlandığını söyledi.

Dijital Turizmle Kayseri'nin Her Noktasına Erişim

Turizmde dijitalleşmeye de önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden yenilenen Kayseri Turizm Haritası'nın ziyaretçilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Kayseri'nin turizm portalı kayseri.com.tr'nin ise gezilecek yerlerden gastronomi duraklarına, gezi rotalarından doğal ve kültürel güzelliklere kadar geniş bir içerik sunduğunu belirten Büyükkılıç, 'Kayseri'nin Sıra Dışı Turizm Rehberi' anlayışıyla tanıtım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Spor Turizmiyle Yeni Rotalar

Kayseri'nin spor turizmi potansiyeline de değinen Büyükkılıç, Erciyes'in yanı sıra Tomarza Böke Kano Projesi gibi çalışmalarla spor ve doğanın buluştuğu yeni turizm deneyimleri oluşturulduğunu söyledi.

Kayseri Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu toplantılarında da şehrin turizm potansiyeline yönelik fikir ve projelerin değerlendirildiğini belirten Büyükkılıç, kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri

Kayseri'nin TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin uluslararası kültür ve turizm vizyonu açısından önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, bunun Türkiye ve Türk dünyasının ortak başarısı olduğunu ifade etti.

2027 yılında Kayseri'nin Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçıları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri ağırlayacağını belirten Büyükkılıç, kentin Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ortak kültürün buluşma noktalarından biri olacağını söyledi.

2029 Dünya Spor Başkenti Hedefi

Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, spor turizmi ile kültür turizminin birbirini tamamlayan alanlar olduğunu ifade etti. Kayseri'nin uluslararası organizasyonları, spor tesisleri, Erciyes'i ve doğal güzellikleriyle bu alandaki potansiyelini geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Kayseri'de Kültür ve Sanat Yıl Boyu Yaşıyor

Kayseri'nin kültür ve sanat hayatının yıl boyunca canlı tutulması için önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehrin kültür, sanat ve turizm değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

'Kayseri'nin Bütün Değerlerini Geleceğe Taşıyacağız'

Dünya Turizm Günü mesajının sonunda Kayseri'nin tarihî, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

'Kayseri; yalnızca taş binalardan, tarihi yapılardan veya doğal güzelliklerden ibaret değildir. Kayseri; ilmin, irfanın, ticaretin, üretimin, sanatın, gastronominin ve kültürün birlikte yaşadığı büyük bir medeniyet merkezidir.

Mimar Sinan'ın yetiştiği, Gevher Nesibe'nin ilme ve tıbba öncülük ettiği, Hunat Hatun'un eserleriyle iz bıraktığı, Davud-i Kayseri'nin ve Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin irfanıyla anlam kazanan, Dadaloğlu ve Âşık Seyrani'nin eserleriyle kültür dünyamıza değer kattığı bu kadim şehir, bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizler de ecdadımızdan devraldığımız bu eşsiz mirası korumak, yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

6 bin yıllık geçmişiyle Kayseri'miz; tarih, kültür, doğa, gastronomi ve spor turizmi potansiyeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de önemli turizm merkezlerinden biri olacaktır.

Bu düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin turizm değerlerinin tanıtılmasına katkı sunan tüm sektör temsilcilerimizin, turizm emekçilerimizin, kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Kayseri'mizin değerli hemşehrilerinin 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutluyor; kadim Kayseri'mizin dünyaya açılan kapılarının daha da güçlenmesini diliyorum.'