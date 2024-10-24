FIAT’ın B segmentine dönüşünü simgeleyen iddialı modeli 600, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - FIAT’ın, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni Fiat 600 Türkiye’de satışa sunuldu. Tam elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle piyasaya sunulan Fiat 600, estetik özellikler ve konforlu bir sürüş deneyimi açısından B segmentinde-Hatchback ve SUV dünyalarının en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Şehir ve doğa tutkunları için ideal bir çözüm olan FIAT 600, markanın İtalyan tarzını ve sürdürülebilirlik değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç; “Yeniliklerle başladığımız 2024 yılını, markamızın ikonik modeli 600’ü pazara sunarak kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu yıl Mart ayında, Fiat Topolino’yu tüketiciyle buluşturduk. Temmuz’da ise Türkiye otomotiv pazarının en çok tercih edilen SUV modellerinden Egea Cross, yeni bir özelliğe daha kavuştu. Traction+ çekiş sistemi Egea Cross'un tüm versiyonlarında standart donanım olarak sunduk. Böylelikle otomobil ürün gamımız daha da zenginleşti” dedi.

Türkiye pazarında FIAT markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına 500 ve Panda ile başladıklarına da değinen Aytaç, ardından markanın Türk tüketicisi tarafından çok sevilen Egea Hybrid’in piyasaya sunulduğunu hatırlattı. 2023 yılında ise tamamen elektrikli Fiat 500; 2024’te ise Topolino ve şimdi 600 ile elektrifikasyon yolculuğunu sürdürdüklerine değindi.

FIAT, TOPLAM OTOMOTİV PAZARI’NDA 5 YILDIR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Toplantıdaki konuşmasında Türkiye Toplam Otomotiv Pazarı’nı da değerlendiren Aytaç, FIAT markasının son 5 yılda üst üste toplam pazarın lideri olan ilk marka olduğunu hatırlattı. Aytaç ayrıca “Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 849.892 adet olarak gerçekleşti. FIAT markası olarak ilk 9 ayda yaklaşık 101 bin adet satış rakamına eriştik. Yılı toplam pazarda lider olarak kapatmayı ve 2025 yılında da markamızın liderliğini sürdürmesini hedefliyoruz. FIAT, farklı uygulama ve hizmetlerle de otomotiv sektörüne öncülük ediyor. FIAT, bir otomotiv markası olmasının yanında; hayata dair çözümler sunan ve müşterisinin yanında olan bir marka. Ürünlerimiz ve teknolojiyi yaygın olarak pazara sunmaya devam ediyoruz. Fiat 600’de de sunduğumuz bağlanabilirlik teknolojimizle bu alandaki öncülüğümüzü sürdürüyoruz.” dedi”

Aytaç; “FIAT’ın 1955-1970 yılları arasında 5 milyon adet üretilerek en çok tercih edilen aile otomobillerinden biri olan 600’ün ikonik tasarımından izler taşıyan Yeni 600’ün, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında beğeni toplayacağına inanıyorum. FIAT'ın B segmentine dönüşünü simgeleyen 600, keyifli bir sürüş deneyiminin kapılarını açıyor. Fiat 600, B-HB ve B-SUV dünyalarının kompakt ve aynı zamanda yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor.” diyerek sözlerine son verdi.

FİAT 600, DIŞI İKONİK, İÇİ DOLCE VİTA (TATLI HAYAT)

Yeni Fiat 600e, adını orijinal 600'den alıyor ve havalı İtalyan tarzına sadık bir görünüm sergiliyor. Otomobilin iç ve dış tasarımı, İtalyan güzelliğini ve İtalyanca’da “Tatlı Hayat” anlamına gelen Dolce Vita’ya atıfta bulunan felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kısacası, Yeni Fiat 600e İtalyan DNA'sını en iyi şekilde bünyesinde barındırıyor. 5 kapılı gövdesiyle yeni Fiat 600, 5 koltuğu ve 15 litrelik iç hacmiyle etkileyici bir iç mekan sunuyor. 385 litrelik oldukça kullanışlı bagajıyla geniş bir taşıma alanı sunarken, kullanıcılarının kişisel eşyalarını, örtü ve esnek bardak tutuculara sahip akıllı merkezi konsolda, koltuk ceplerinde ve ön depolama alanlarında saklayabilmelerine de olanak sağlıyor. Eksiksiz bir konfor deneyimi için sürücü koltuğu, elektrikli koltuk ayarı ve sırt masajı işleviyle donatılıyor.

Fiat 600, tasarım mirasını paylaştığı Fiat 500e ile karşılaştırıldığında, daha keskin hatları olan bir yüze, hem önde hem de yanlarda krom 600 imzasına ve yenilenen LED aydınlatma kimliğine sahip. Parlak siyah detaylar, krom vurgular ve arka aydınlatmalardaki parlak yüzeyler dış hatları vurguluyor.

FIAT 600’ün her iki versiyonu, yakınlık sensörlü anahtarsız giriş sayesinde, otomobilin kapı ya da bagajının açık unutulma olasılığını ortadan kalkıyor. FIAT 600’de ayrıca 360° park sensörleri ve dinamik kılavuz çizgilerine sahip 180° geri görüş kamerası, park manevralarını destekliyor.

FIAT 600, konfor ve bağlanabilirlik açısından yolculukları çok daha keyifli hale getirecek özelliklerle de donatılıyor. Eller serbest elektrikli bagaj kapağı, otomatik klima, karanlık ve yağmur sensörü bunlardan bazıları. Ayrıca navigasyon, kablosuz CarPlay ve Android Auto işlevleriyle 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranı, 6 hoparlörlü bir ses sistemi ve 7 inçlik dijital gösterge ekranı otomobilin fonksiyonel ve konfor özelliklerini tamamlıyor.

YENİ FIAT 600E, UZUN MENZİLİYLE MESAFELERİ KISALTIYOR

Yeni Fiat 600e çok yönlü kullanım özellikleri dışında uzun menziliyle de dikkat çekiyor. 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon bataryasıyla, WLTP ortalama çevrimde 400 km’ye ve WLTP şehir içi çevrimde 591 km’ye varan menzil sunuyor. Bu da yeni Fiat 600e’yi hem şehir içi hem de hafta sonu seyahatleri için ideal yol arkadaşı yapıyor. 100 kW hızlı şarj sistemi ile donatılan 600e’ye yüzde 80 şarj için yarım saatten daha kısa bir süre yeterli oluyor. Mod 3 şarj kablosu ile 11 kW şarjı destekleyen model, evde duvar tipi şarj istasyonunda veya halka açık şarj istasyonlarında 6 saatten daha kısa sürede tam şarj sağlıyor. 600e’nin 115 kW gücündeki elektrik motoru 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Sürüş gereksinimine uyarlamak üzere eko, normal ve spor olmak üzere üç farklı sürüş modunda kullanım tercih edilebiliyor.

YENİ FİAT 600 HYBRİD: HER KOŞULDA KONFOR VE PERFORMANS SUNAN ÇEVRE DOSTU SEÇENEK

FIAT, hibrit otomobiller segmentinde artan müşteri talebine akıllı ve kullanıcı dostu bir çözüm olarak Yeni 600 Hybrid’i, sunuyor. Gelişmiş hibrit teknolojisi ile donatılan 600 Hybrid’in Mild-Hybrid (MHEV) motoru, otomatik şanzımanlı bir içten yanmalı motora kıyasla daha düşük yakıt tüketimi, yüzde 15'e kadar daha düşük CO2 emisyonu ve gelişmiş sürüş dinamikleri sağlıyor.

Yeni Fiat 600 Hybrid'in konfor ve performansı garanti eden MHEV motoru, ileri teknolojisi sayesinde gerçek bir hibrit deneyimi sunuyor. Araç, sadece 30 km/s'den düşük hızlarda şehir içinde seyahat ederken değil, daha yüksek hızlarda ve aynı zamanda yokuş aşağı inişte ya da otoyolda gaz pedalı bırakıldığında akıcı ve elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni FIAT 600 Hybrid, içten yanmalı motor ile elektrik motoru arasında sessiz ve verimli bir geçiş sağlayan sistemler sayesinde sorunsuz bir sürüş ve yolculuk deneyimi sunuyor. 600 Hybrid’in başarılı sürüş performansı, 136 bg'ye kadar güç üretebilen 3 silindirli 1,2 litrelik içten yanmalı motor, 48 Volt Li-ion batarya ve çift kavramalı e-DCT6 şanzıman arasındaki sinerjiye dayanıyor.

Hibrit motorun “ekstra” elektrik gücü düşük devirlerde ve kalkış sırasında esnekliği artırarak sürücüye şeffaf ve hızlı geçişlerle sessiz bir kalkış ve hızlı tepki olanağı sağlıyor. Ayrıca bu teknoloji, araç yavaşlarken enerjinin geri kazanılmasına olanak tanıyor. Normal sürüş koşullarında motor, yakıt tüketimini optimize etmek ve otomatik şanzımanlı bir içten yanmalı bir motora kıyasla CO2 emisyonlarında yüzde 15'e kadar tasarruf sağlayacak şekilde tasarlandı.

Çevre dostu hibrit motoruyla 0’dan 100’e 8,5 saniyede çıkabilen Yeni Fiat 600 Hybrid’in anlık tork dağıtım özelliği sayesinde, içten yanmalı motorun performansı, yeniden çalıştırma esnasında seri bir şekilde destekleniyor ve performans optimize edilerek “turbolag” etkisi azaltılırken gaz pedalına anında tepki verilmesi sağlanıyor. Benzer şekilde, motor sadece elektrikli modda başlatıldığında, güç gereksinimine yardımcı olmak için içten yanmalı motor devreye giriyor.

İLERİ TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Fiat 600e günlük hayatı kolaylaştıran ileri teknolojiye sahip güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle donatılıyor. Seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri ile güvenliğine de katkı sağlıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme sistemi (ACC), öndeki aracın hızına göre yavaşlama veya hızlanma sunarken, Akıllı Hız Yardımcısı, hız sınırlamalarını okuyor ve uygulanmasını öneriyor. Kör Nokta Asistanı, kör noktaları izliyor ve yan aynadaki uyarı ışıklarıyla herhangi bir engele karşı uyarıyor. Ayrıca Start&Stop, Elektrikli Park Freni, bisikletlileri ve yayaları algılayan Otomatik Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Algılama gibi işlevler de sürücüyü destekliyor.

RENK TERAPİSİ SUNAN İLK KOMPAKT OTOMOBİL

600e, renk terapisi sunan ilk kompakt otomobil unvanını da taşıyor. Kullanıcılar hem ortam ışığı hem de radyo ambiyansı için 8 farklı renk seçebiliyor. Toplam 64 farklı renk kombinasyonunu mümkün kılan 600e, böylece yolcularına benzersiz bir renk deneyimi yaşatıyor. Yeni Fiat 600e ayrıca maksimum konfor ve seçkin bir ortam için turkuaz vurgulu FIAT monogramlı fildişi deri koltuklar ve 3 kademeli ısıtma özelliği sunuyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN BAĞLANABİLİRLİK TEKNOLOJİSİ “CONNECT” FİAT 600’DE

FIAT’ın otomobil ve sürücüyü birbirine bağlayan teknolojisi Connect Fiat 600’de de kullanıma sunuluyor. 600 kullanıcıları, Connect mobil uygulaması üzerinden araç kapı kilit durumu ile el freni durumlarını, park lokasyonlarını uzaktan görebiliyor şarj ve yakıt seviyelerini anlık olarak takip edebiliyor. 600 kullanıcıları ayrıca, bakım randevularını hızlı ve kolay bir şekilde yine Connect aracılığıyla planlayabiliyor.

Kullanıcılar araçlarının olası bir çekilme anında Connect’ten bildirim alıyor. Ayrıca araç seyir halindeyken devreye giren Kaza Kara Nokta bildirimi ile riskli bölgelere yaklaşıldığında daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Connect tarafından uyarılıyor. Olası bir kaza anında ise alınan çarpışma verisinin anında FIAT Müşteri İlgi Merkezine ulaşmasıyla kullanıcı aranıyor. Gerekli durumlarda acil yol yardımı alabilmeleri sağlanırken; yanıt alınamayan durumlarda ise ambulans yönlendirmesi yapılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÜNYASINA YENİ BİR HİZMET: FIAT E-PLUS

FIAT, 600e hayat kolaylaştıran ve ayrıcalıklı bir hizmeti daha devreye alıyor.

FIAT E-Plus, Watt DC şarj istasyonlarında şarj bitmesi durumunda ücretsiz mobil şarj hizmeti, yüzde 5 indirim, yazlık bölgelere yüzde 50 indirimli transfer imkanı ve ücretsiz vale hizmeti, bu paketin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca, duvar tipi şarj ürünlerinde yüzde 10, lastik satışında yüzde 15 indirim ve ücretsiz lastik depolama hizmeti de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Yeni Fiat 600’ün 600e La Prima 1.389.900 Bin TL’den; kasım ayından itibaren satışa sunulacak olan 600 Hybrid Urban ise 1.489.900 bin TL’den başlayan fiyatlarla 23 Ekim 2024 tarihinden itibaren FIAT showroom’larından ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satın alınabilecek.