Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle yemek sipariş platformlarının restoranlardan aldığı tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirildi. Zorunlu ek ücretler kaldırılırken, kampanyalara katılım gönüllü oldu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret kapsamında faaliyet gösteren yemek sipariş platformlarına yönelik önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Son dönemde artan şikayetler üzerine yapılan düzenlemeyle, restoranlarla platformlar arasındaki ticari ilişkilerde şeffaflık ve adaletin artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeye göre, yemek sipariş platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri artık ayrıntılı şekilde gösterilecek.

Restoranlar, komisyon, taşıma ve görünürlük gibi tüm maliyet kalemlerini açık ve karşılaştırılabilir biçimde görebilecek.

Ayrıca, platformların sunduğu temel aracılık hizmetleri için ek ücret talep etmesinin önüne geçildi.

Kampanyalara katılımın zorunlu tutulması uygulaması kaldırılırken, bu süreç tamamen gönüllülük esasına bağlandı.

İndirimli satışlarda uygulanan komisyon sistemi de sadeleştirildi.

Buna göre komisyon hesaplamaları daha açık ve anlaşılır hale getirilerek hem restoranlar hem de platformlar açısından dengeli bir yapı oluşturuldu.

Düzenleme kapsamında ayrıca restoranların kampanya, reklam ve indirim uygulamalarına katılımı tamamen kendi tercihine bırakıldı.

Katılım sağlamayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak.

Ticaret Bakanlığı, atılan bu adımlarla elektronik ticaret ekosisteminde güveni artırmayı, işletmeler üzerindeki mali yükleri azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir piyasa yapısı oluşturmayı amaçladı.