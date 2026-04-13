Kayseri'de enerji yatırımlarının öncü kuruluşlarından KCETAŞ'ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şirketin ortaya koyduğu başarılı çalışmaların Türkiye için örnek model oluşturduğunu vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise KCETAŞ'ın şehrin kalkınmasındaki stratejik rolüne dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şehrin köklü enerji kuruluşlarından Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, KCETAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmede, hayata geçirilen projeler paylaşılırken, enerji alanındaki yenilikçi uygulamalar masaya yatırıldı. Bakan Bayraktar, KCETAŞ'ın ortaya koyduğu başarılı çalışmaların ve örnek uygulamaların Türkiye genelinde öncü bir model olarak gösterildiğini ifade etti.

KCETAŞ'ın Enerji Hikâyesi Paylaşıldı

KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci tarafından gerçekleştirilen sunumda, şirketin 1928 yılından günümüze uzanan köklü geçmişi ve enerji alanındaki gelişim süreci aktarıldı. Asırlık bir çınar olarak nitelendirilen KCETAŞ'ın enerji hikâyesi paylaşılırken, önümüzdeki döneme ilişkin projeler de detaylarıyla anlatıldı.

Ziyaret sırasında, KCETAŞ'ın yaklaşık 100 yıl önceki ilk abonelik sözleşmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a hediye edilirken, Bakan Bayraktar da bu anlamlı armağandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri ve Kayseri'ye verilen destekler dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, Türkiye'nin enerji alanındaki güçlü vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı. Kayseri'nin üretim gücü, yatırım kapasitesi ve enerji alanındaki stratejik önemi bir kez daha vurgulanırken, şehrin geleceğine yön verecek projeler değerlendirildi.