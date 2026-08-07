TOFAŞ Basketbol Takımı'mızda 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri kulübümüzün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde yerli oyuncularımızın katılımıyla başladı.

BURSA (İGFA) - Yeni sezonda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve BKT Eurocup'ta mücadele verecek olan TOFAŞ'ta 2026-2027 sezonu öncesi sağlık kontrolleri başladı.

Kulübümüzün sağlık partnerliği konusunda 8. sezondur işbirliği yaptığı sponsorumuz Medicana Bursa Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerin ilk etabında yeni transferlerimizden Leon Harun Apaydın ile yerli oyuncularımız Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Karahan Efeoğlu, Efe Postel, Emirhan Serbest, Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Kerem Çorumlular yer aldı.

Oyuncularımızın; kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

TOFAŞ Basketbol Takımımızda yeni sezon rutin check-up kontrolleri önümüzdeki günlerde diğer oyuncularımızın katılımıyla devam edecek.