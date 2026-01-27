Ordu'nun geleceğine yönelik altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hatlarının yenilenmesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Şehrin dört bir yanında altyapı hamlelerini sürdüren OSKİ, ilçelerdeki altyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi Çobanlı Sokak'ta yürütülen çalışmalarla, uzun yıllar boyunca kendi imkânlarıyla fosseptik çukurları kullanmak zorunda kalan vatandaşların yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Hayata geçirilecek 800 metrelik yeni kanalizasyon hattı sayesinde bölgedeki atık sular, modern ve sistemli bir şekilde arıtma tesisine bağlanacak.

GÜLYALI'YA 6,5 YILDA 5 BİN 600 METRE KANALİZASYON HATTI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlamasından bu yana geçen 6,5 yıllık süreçte, OSKİ tarafından Gülyalı ilçesinde toplam 5 bin 600 metre kanalizasyon hattı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.