Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Mart ayında aylık %3,94, yıllık ise %35,40 yükseldi. En sert artış enerji grubunda görüldü.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,94, yılın başına göre yüzde 10,73 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 artış kaydetti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 30,23 olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörleri incelendiğinde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25, imalat sanayinde ise yüzde 35,10 artış yaşandı. İmalat ürünlerindeki fiyat yükselişi, genel endeks artışında belirleyici oldu.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artış yüzde 88,91 ile enerji grubunda gerçekleşti. Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45, ara mallarında yüzde 29,85 ve sermaye mallarında yüzde 27,93 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise imalat sanayi yüzde 3,98, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 1,97 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarında aylık en dikkat çekici yükseliş yüzde 58,87 ile yine enerji grubunda yaşanırken, sermaye mallarında yüzde 0,07 oranında düşüş görüldü.

Veriler, özellikle enerji maliyetlerindeki sert artışın üretici fiyatları üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ortaya koydu.