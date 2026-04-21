ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, Dabur International Limited'in Türkiye'de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmanın tamamlandığı belirtildi.

Rekabet Kurulu, 2 Nisan 2026 tarihli toplantısında elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek bulguları ciddi ve yeterli buldu. Kurul, bu kapsamda 26-11/335-M sayılı kararla HOBİ hakkında resmî soruşturma başlatılmasına karar verdi. Hobi Kozmetik'in 'Hobby' markası altında duş jeli, sıvı sabun, ıslak havlu, saç ve cilt bakım ürünleri gibi 200'den fazla kişisel bakım ürününden oluşan geniş bir portföyle faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketin yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ, yurt içi satış ve dağıtımının ise RA Pazarlama Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma sürecinde elde edilecek bulguların, nihai karar açısından belirleyici olacağı kaydedildi.