Ege İhracatçı Birlikleri'nde 8 yıldır ihracat şampiyonluğuna ambargo koyan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, önümüzdeki dönemde yeni ihracat rekorlarına Mehmet Fatih Uysal Başkanlığında ilerleyecek.

İZMİR (İGFA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçim sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Fatih Uysal seçildi. Mehmet Fatih Uysal, Servet Eröcal, Halil Şahin ve Yalçın Ertan'dan sonra EDDMİB Başkanlığı koltuğuna oturan dördüncü isim oldu.

8 yıldır Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanlığı yapan Yalçın Ertan, genel kurulda yaptığı konuşmada göreve geldiklerinde 1 milyar 50 milyon USD olan birlik ihracatını 2025 yılı sonunda 2,6 milyar USD'ye ulaştırdıklarını, 8 yıllık görev süresince her zaman istişareye önem vererek, üye ve çalışma ekibiyle birlikte ortak akılla hareket etmeye ve üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

'2025 yılı hepimiz açısından kolay bir yıl olmadı. Küresel ölçekte talebin zayıf seyretmesi, arz baskısının artması ve ticarette korumacı eğilimlerin güçlenmesi, iş yapma koşullarını zorlaştırdı' diyen Ertan, 'Tüm bu olumsuzluklara jeopolitik olumsuzlukları, Dünya'da adil ve serbest ticaret anlayışının zayıflamasını, bir hayli artan enerji maliyetlerini ve finansmana erişimde yaşanan sıkılaşmayı da eklediğimizde hem dünyada hem de ülkemizde daha temkinli hareket etmek zorunda kaldığımız bir dönem yaşadık. Yurt içinde ise maliyetler ve ekonomik dengeler, üretim ve ihracat süreçlerimizi her zamankinden daha dikkatli yönetmemizi gerektirdi. Kısacası 2025 yılı hem dışarıda hem içeride dengelerin hassas olduğu bir yıl oldu. Buna rağmen sektörümüz üretmeye ve ihracat yapmaya devam etti. 2025 yılını 2 milyar 591 milyon ABD doları ihracatla tamamladık ve yıl başında belirlediğimiz hedefin üzerine çıktık. Zor bir konjonktürde bu performansı ortaya koyabilmiş olmak, sektörümüzün dayanıklılığını ve uyum kabiliyetini açık şekilde gösteriyor' şeklinde konuştu.

POTANSİYELİMİZİ TAM OLARAK KULLANAMIYORUZ

2025 yılında sektörün kapasite kullanım oranının yüzde 62,4 seviyesinde kalmasını da değerlendiren Ertan şunları kaydetti:

'Aslında sahip olduğumuz potansiyeli tam olarak kullanamadığımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönemde mevcut kapasiteyi koruyarak; verimlilik, teknoloji, esnek ve katma değer odaklı üretim ve ayrıca hızlı teslimat her zamankinden daha fazla önem taşıyacaktır. Bugün artık sadece üretmek ve ihraç etmek yeterli değil. Küresel ticarette kurallar değişiyor. Özellikle Avrupa Birliği düzenlemeleriyle birlikte karbon yönetimi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir üretim gibi konular sektörümüz için belirleyici hale geliyor. Bu süreçte Birlik olarak üyelerimizin uyum kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdik ve sektörümüzün bu dönüşüme hazırlıklı olması için gerekli adımları atmaya özen gösterdik.'

Norm Civata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal'ın Yönetim Kurulu Başkanı adayı olduğu tek listeyle gidilen seçimde Yönetim Kurulu'na şu firmalar seçildi:

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş., Başak Metal Tic.ve San.A.Ş., Beksan Çivi Tel Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erpen Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Kardemir Dış Ticaret A.Ş., Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., PETKİM Petrokimya Holding A.Ş., ve Vergo Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'

Uysal başkanlığındaki yeni dönemdeki Denetim Kurulu ise Toyas Dış Ticaret A.Ş., Telma Tel San.ve Tic. Ltd. Şti. ve Cem Demir Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nden oluştu.