Mersin'in enerji altyapısını güçlendirecek yeni transformatör merkezi hizmete girdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi için hayata geçirilen yeni transformatör merkezinin devreye alındığını duyurdu.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından ihale edilen ve kontrol süreçleri TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Transformatör Merkezi, 19 Nisan 2026 itibarıyla geçici kabulünün ardından resmen hizmete başladı.

400/154/33 kV gerilim seviyesinde ve 125 MVA kurulu güce sahip tesisin, bölgenin enerji iletim altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni merkezle birlikte Tarsus OSB'nin elektrik arzının daha güvenli, kesintisiz ve yüksek kaliteli hale geldiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu yatırımın sanayinin sürdürülebilir büyümesine destek sağlayacağı ve Mersin'in enerji altyapısını güçlendireceği vurgulandı.

