Türkiye'de emlak sektörünün deneyimli isimlerinden Haluk Uğur Dağıstanlı, 2026 yılına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 40 yıldır sektörün içinde aktif olarak yer alan Dağıstanlı, konut piyasasından kira artışlarına, yatırım eğilimlerinden dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Abdülkadir DURGUT / SAKARYA (İGFA) - Emlak sektörünün son yıllarda önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirten sektör temsilcilerin Haluk Uğur Dağıstanlı, özellikle ekonomik gelişmelerin piyasayı doğrudan etkilediğini ifade etti.

Pandemi sonrası dönemde hızla yükselen konut fiyatlarının ardından, piyasanın daha dengeli bir yapıya doğru evrildiğini söyleyen Dağıstanlı, '2026 yılı itibarıyla emlak sektöründe daha kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine girileceğini düşünüyoruz. Artık ani sıçramalar yerine daha istikrarlı bir piyasa yapısı öne çıkacak' dedi. Konut satışlarında alıcı profilinin değiştiğine dikkat çeken Dağıstanlı, yatırımcıların artık daha bilinçli hareket ettiğini vurguladı. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımların ön plana çıktığını belirten deneyimli emlak danışmanı, kısa vadeli kazanç beklentisiyle yapılan yatırımların yerini daha stratejik planlamalara bıraktığını ifade etti.

'LOKASYON HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ'

Gayrimenkul yatırımlarında en kritik unsurun her zaman olduğu gibi lokasyon olduğunu belirten Haluk Uğur Dağıstanlı, büyük şehirlerde merkezi bölgelerin değerini koruduğunu, ancak gelişmekte olan bölgelerde de ciddi fırsatlar bulunduğunu söyledi. 'Doğru yerden yapılan yatırım, her koşulda kazandırır. 2026 yılında da bu değişmeyecek. Özellikle altyapı yatırımları devam eden bölgeler yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor' şeklinde konuştu.

Kiralık konut piyasasına da değinen Dağıstanlı, artan nüfus, şehirleşme ve konut arzındaki sınırlılık nedeniyle kira fiyatlarında yükselişin bir süre daha devam edebileceğini ifade etti. Ancak yeni konut projelerinin devreye girmesiyle birlikte kira artış hızında bir dengelenme yaşanabileceğini belirtti. Dağıstanlı, 'Özellikle büyük şehirlerde kiralık konut bulmak hâlâ zor. Ancak önümüzdeki süreçte arzın artmasıyla birlikte daha dengeli bir kira piyasası görebiliriz' dedi.

DİJİTALLEŞME SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Emlak sektöründe dijitalleşmenin etkisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Dağıstanlı, online platformlar, sanal turlar ve veri analizlerinin yatırım kararlarında belirleyici rol oynadığını ifade etti. Teknolojiyi etkin kullanan firmaların rekabette öne geçtiğini belirten Dağıstanlı, 'Artık müşteriler evlerini görmeden önce dijital ortamda detaylı inceleme yapabiliyor. Bu da hem zaman kazandırıyor hem de daha bilinçli kararlar alınmasını sağlıyor' diye konuştu.

Türkiye'ye olan yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü dile getiren Dağıstanlı, özellikle turistik bölgeler ve büyük şehirlerin bu anlamda öne çıktığını söyledi. Döviz bazlı yatırım avantajlarının Türkiye'yi cazip kıldığını ifade eden Dağıstanlı, 2026 yılında da bu ilginin devam etmesini beklediklerini belirtti. Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Dağıstanlı, gayrimenkulün her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hatırlattı. Aceleci kararların risk oluşturabileceğini belirten Dağıstanlı, profesyonel destek alınmasının önemine dikkat çekti. Dağıstanlı, gayrimenkul sektörünün her zaman kazandıran bir alan olduğunu belirterek, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru stratejiyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.