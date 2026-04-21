İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Karadeniz Memleket Günleri programlarına katıldı. AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Karadeniz Memleket Günleri programlarına katıldı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde şehirlerin kültürel değerleri yaşatılırken, hemşehrilerle bir araya gelinerek kardeşlik ve dayanışma ruhu güçlendirildi.



Kahramanmaraş Günleri:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş tarafından ziyaret edildi.

Köklü tarihi, zengin mutfağı ve kadim kültürüyle Kahramanmaraş’ın İstanbul’da tanıtıldığı organizasyonda vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, Kahramanmaraş’ın taşıdığı tarihi ve manevi mirasa dikkat çekti.

Kahramanlık destanlarının yazıldığı, şairler diyarı bu kadim şehrin Sütçü İmam’ın izinde ve İstiklal Madalyası ile taçlanan mücadelesiyle millet hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Ergüneş, emeği geçenlere teşekkür ederek Kahramanmaraşlı hemşehrilere selam ve muhabbetlerini iletti.



Gümüşhane Günleri:

Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen Gümüşhane Tanıtım Günleri programına katılan Ergüneş, burada da hemşehrilerle buluştu. Zengin kültürü ve mutfak mirasıyla Gümüşhane’nin İstanbul’da tanıtıldığı etkinlikte konuşan Ergüneş, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyet’e uzanan köklü geçmişiyle Gümüşhane’nin; 93 Harbi, Harşit savunması ve Kuvayımilliye ruhunda ortaya koyduğu dirayet ve cesaretle milletin hafızasında önemli bir yer edindiğini vurguladı. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Gümüşhaneli vatandaşlara selamlarını iletti.



Karadeniz Günleri:

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (KASTOB) tarafından düzenlenen Karadeniz Günleri programına katılan İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, Karadenizli hemşehrilerle bir araya geldi. Karadeniz’in tarihi, mutfağı ve kültürel mirasının İstanbul’da yaşatıldığı etkinlikte konuşan Ergüneş, Karadeniz’in yalnızca bir coğrafya değil; dayanışma, vefa ve kardeşlik kültürünü temsil eden güçlü bir kimlik olduğunu ifade etti. Organizasyona emek veren tüm kurum ve yöneticilere teşekkür eden Ergüneş, Karadenizli hemşehrilere selam ve muhabbetlerini iletti. Ergüneş, bu tür programların Anadolu’nun köklü değerlerini İstanbul’da buluşturarak kardeşlik hukukunu ve ortak kültürel mirası daha da güçlendirdiğini ifade etti.