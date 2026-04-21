Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el araç pazarındaki daralma 2026 yılında daha belirgin hale geldi. Sektör temsilcileri yüksek faiz oranları, taşıt kredilerine erişimdeki kısıtlamalar ve zayıflayan tüketici talebinin özellikle krediyle faaliyet yürüten işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkati çekti.

İSTANBUL (İGFA) - Sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, ikinci el otomotiv piyasasında bir süredir devam eden yapısal sorunların artık daha görünür hale geldiğini belirterek, sektörün yalnızca ekonomik koşullarla değil, değişen fiyatlama davranışları ve tüketici algısıyla da yeniden şekillendiğini söyledi.

Karakaş, satış hızındaki belirgin yavaşlamaya dikkat çekerek, yüksek faiz ve krediye erişimdeki zorlukların talebi ciddi şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Bu durumun stok devir hızını azalttığını ve özellikle finansmanla dönen işletmeler için maliyetleri sürdürülemez hale getirdiğini vurgulayan Muhammed Ali Karakaş, sıfır kilometre araç tarafında artan kampanyalar ve daha öngörülebilir fiyat politikalarının tüketiciyi bu segmente yönlendirdiğini belirterek, bunun ikinci el piyasasında rekabeti daha da artırdığını ve kâr marjlarını daralttığını dile getirdi.

Son yıllarda otomobilin bir yatırım aracına dönüşmesinin piyasa dengesini bozduğunu, bugün yaşanan sürecin ise 'normalleşme sancısı' olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Karakaş, yüksek maliyetli stokla piyasada kalan işletmelerin önemli bölümünün ciddi finansal zorluk yaşadığına dikkat çekti. Sektörde kapanan işletmelere ilişkin resmi bir veri bulunmadığını ancak sahadaki tabloyun daralmayı net şekilde gösterdiğini ifade eden Karakaş, birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin ya faaliyetlerini sonlandırdığını ya da sektörden çekildiğini belirtti.