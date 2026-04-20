Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Ocak-Mart verilerine göre 40 il ihracatını artırırken, toplam ihracat yüzde 3,1 düşüşle 63,3 milyar dolar oldu. Mart ayında İstanbul ilk sıradaki yerini korudu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin iller bazında ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre yılın ilk çeyreğinde 40 il ihracatını artırmayı başarırken, 14 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi. Ancak Körfez'de yaklaşık 50 gündür devam eden savaşın etkileri ve takvim kaynaklı faktörler nedeniyle Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 gerileyerek 63 milyar 279 milyon dolar oldu.

Mart ayı verilerine göre ihracatta liderlik değişmedi. İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 8 milyon dolarla üçüncü oldu. Bursa 1 milyar 746 milyon dolarla dördüncü sıraya yerleşirken, Ankara 1 milyar 192 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan Mart ayında ihracat artışında dikkat çeken iller de açıklandı.

Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artışı 120 milyon dolarla Yalova kaydederken, Şırnak, Kırıkkale, Elazığ ve Düzce de en fazla artış gösteren iller arasında sıralandı.