İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğunu ve böyle bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, iddialara dayanak gösterilen 'Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı' adında herhangi bir resmi kurumun bulunmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da AVM girişlerinin ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, düzenleme ya da bildirim olmadığı ifade edildi.

Ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektörün böyle bir kararının bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililer, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almasının önemine dikkat çekti.