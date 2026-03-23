Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, şubat ayında aylık yüzde 2,38, yıllık bazda ise yüzde 35,55 artış gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,38, yılın başına göre yüzde 6,53 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,55 artış kaydetti. 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 28,90 oldu.

Sanayi sektörlerine bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66, imalat sanayinde ise yüzde 35,20 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık artışlar; ara mallarında yüzde 32,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44, enerjide yüzde 14,12 ve sermaye mallarında yüzde 34,90 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,20, imalatta yüzde 2,36 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında; enerjide yüzde 4,17 ile en yüksek artış görülürken, ara mallarında yüzde 2,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13 ve sermaye mallarında yüzde 1,69 artış gerçekleşti.

Açıklanan veriler, ihracat odaklı üretici fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam ettiğini ortaya koydu.