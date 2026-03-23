Üretim kapasitesi ile Türkiye'nin ihracat gücünü artırmaya devam eden Tofaş, Bursa'daki fabrikasında üretilen, orta hafif ticari araç segmentinde yer alan K0 kodlu aracı, 2027 yılının ikinci yarısında Ram ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika'ya ihraç etmeye başlayacak.

BURSA (İGFA) -Tofaş,daha önce Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına, K0 kodlu orta boy hafif ticari araç ürün grubu ile kaldığı yerden devam edecek.

Bu kapsamda TofaşFabrikası'nda 2032 yılına kadar üretilecek olan yeni K0 model ailesinin, 2027 yılında Ram ProMaster City ismiyle ABD'ye ihracatına başlanacak.

230 BİN ADEDİ KUZEY AMERİKA YOLCUSU

Ram ProMaster City ile Kuzey Amerika ihracatına yeniden başlamaya hazırlandıklarını söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, 'Bu ihracat, Türk otomotiv sanayisinin Kuzey Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım. Ülkemiz otomotiv sanayi ve Tofaş adına mutlu ve gururluyuz' dedi. Bu yıl üçüncü çeyrekte K9 model ailesinin yeniden Tofaş'ta üretimine başlayacaklarını da hatırlatan Cengiz Eroldu, 'Üretimine başladığımız K0 ürün ailesinde toplam 386 milyon Euro'luk yatırım yapıldı. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin 230 bin adedini 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika'ya ihraç edeceğiz' diye konuştu.

Tofaş'ın üretim hacmive çeşitliliğini artırarak Stellantis Fabrikaları arasındaki güçlü konumunu daha da üst seviyeye taşıyacağını ve ihracat pazarlarını genişleteceklerini söyleyen Eroldu, küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmalarının son yıllarda hayata geçirdikleri projelerin başarılarıyla birleşerek Türkiye'de önemli üretim ve ihracat adetlerine ulaşmasını sağladığını belirterek, 'K0 projesiyle Kuzey Amerika pazarına yeniden ihracat yapmaya başlayacağız. Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız' dedi

1.6 LİTRELİK TURBO MOTOR 166 HP GÜCÜNDE

Kuzey Amerika pazarına Ram ProMaster City ismiyle sunulacak ve Tofaş tarafından üretilecek yeni orta boy hafif ticari van, 1.6 litrelik dört silindirli turbo beslemeli motorla yollara çıkacak. 166 HP güç ve 221 lb-ft tork üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön aksa aktarıyor.

Güvenlik teknolojileri arasında otomatik acil frenleme destekli çarpışma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yan perde hava yastıkları yer alıyor.

4,7 metreküp taşıma hacmi ve 2,82 metre uzunluğundaki yükler için sunduğu geniş yükleme zemini sayesinde araca iki standart ABD paleti arka arkaya yerleştirilebiliyor.