Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öncelikleri doğrultusunda gençlerin bilim, teknoloji, kültür, sanat ve felsefe alanlarında gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Ettkinlik kapsamında, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Türkiye’nin Geleceğinde Temel Bilimlerin Yeri” adlı sunumuyla Bursa Erkek Lisesi Konferans Salonunda lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Dr. Ahmet Alireisoğlu: “Bilim yolunda güçlü bireyler olun”

Etkinlikte konuşma yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Maarif modeli ile birlikte öğrencilerin öneminin daha da arttığını, özellikle gençlerin daha dinamik, güçlü ve etkili bir şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti. Bu programların, gençlerin kendi hikayelerini daha güçlü bir şekilde inşa edebilmeleri için düzenlendiğini belirtti.

Alireisoğlu, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik üstünlüğünü yeniden kazanmak için verilen mücadelenin önemine değindi. Bu topraklarda güçlü olmanın gerekliliğini vurguladı. Gençlere, temel bilimlere ilgi duyan birer birey olarak kendi geleceklerini şekillendirebilmeleri için soru sormalarını, merak etmelerini ve cesur olmalarını tavsiye etti, bilim yolunda güçlü bireyler olmalarını öğütledi.

Son olarak, Dr. Şadi Yazıcı'ya katılımlarından dolayı teşekkür eden Alireisoğlu, gençlere başarılar dileyerek, etkinliğin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.

Dr. Şadi Yazıcı, Gençlere Temel Bilimlerin Önemini Anlattı

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde, temel bilimlerin evrensel önemine ve Türkiye’nin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek "Bir ülkenin geleceği, sadece sektörlerin değil, bireylerin bilimle olan bağlarıyla şekillenir. Temel bilimler, ülkenin geleceğini inşa eden anahtar unsurlardır," dedi. Yazıcı, özellikle gençlerin bu alanda daha aktif olmasını istedi.

Yazıcı, bilim insanı olarak bu evrende çok küçük bir yer kaplasak da, bu bilgilerin insanlık için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. "Dünya, evrenin küçük bir noktasında yer alıyor ama bu küçük nokta, bilimsel keşifler için sonsuz fırsatlar sunuyor," dedi.

Etkinlik sonunda, gençlere başarılar dileyen Yazıcı, bilimle büyüyen bir neslin, ülkenin geleceğini şekillendireceğini ifade etti. Bilimin evrensel bir kavram olduğunu ve insanlık olarak her zaman bu evrende kendimizi daha iyi tanımamız gerektiğini vurguladı.