Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, İtfaiye Haftası dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve İtfaiye Amirliği ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyaretlerde görev yapan itfaiye personeli ve orman teşkilatı çalışanlarıyla bir araya gelen Sakarya Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Yangın, afet ve acil durumlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir sorumluluk üstlenen itfaiyecilerin önemli bir görev yürüttüğünü belirten Başkan Yıldız, gece gündüz demeden görev yapan tüm itfaiye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ziyaretinde de orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personele kolaylıklar dileyen Başkan Yıldız, yangınlara karşı alınan tedbirlerin ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti ve ilçemizde gerçekleşen yangınlardaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yıldız, ziyaretlerin ardından tüm itfaiye ve orman teşkilatı çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, görevleri sırasında hayatını kaybeden kahramanları da rahmet ve minnetle andı.