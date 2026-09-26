Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da Akkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, Kütahya Barosu Başkanı Av. Edip İlkay Sunay, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın, il protokolü, avukatlar ve davetliler bir araya geldi.



Kütahya Barosu'nun kurumsal çalışmalarına ve sosyal faaliyetlerine ev sahipliği yapacak yeni hizmet binası ve sosyal tesisin temeli, gerçekleştirilen törenle atıldı. Projenin tamamlanmasıyla, hukuk temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve işlevsel bir alanın Kütahya'mıza kazandırılacağı belirtildi.



Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeni hizmet binası ve sosyal tesisin Kütahya Barosu ile şehre için hayırlı olmasını dileyerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.