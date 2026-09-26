Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kendini seçilmiş zanneden, tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız.' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, gücü gücü yetene düzeninin ilk defa bu kadar uluslararası ilişkilere damga vurduğuna dikkat çekerek, BM 81. Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler 81 Genel Kurulu'na hitabında bu soruna özellikle dikkat çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin'den, Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a içerisinde özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yer almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettiğini kaydetti.

'Gazze'de Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik' sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 'Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, masum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim şimdi bir kez daha söylüyorum; kendini seçilmiş zanneden, tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız.'