İBB, Cumhuriyet tarihi araştırmalarına damga vuracak yeni bir merkezi hayata geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Miras tarafından restore edilen tarihi Metrohan'da kapılarını açan İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, merhum tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak'ın 103 binden fazla eserden oluşan dev kişisel arşiviyle araştırmacıların hizmetine sunuldu. Merkezin açılışında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 'Biz Cumhuriyetin evlatları olarak Cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz. Bu büyük kazanımın hayata geçmesinde vizyonuyla yolumuzu açan Cumhuriyetin güzel çocuklarından biri Ekrem Başkanımız başta olmak üzere, bu eşsiz bilimsel mirası İstanbul'a ve yarınlarımıza emanet eden Zafer Toprak ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum' dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, 'Böyle bir alanı, bu kadar güzel bir projeyi çok anlamlı bir hocamızla buluşturarak onun hem hatırasına saygıyla hem de Türkiye'de akademisyenlerin bütün ömür boyu biriktirdikleri birikimlerin onların ölümünün ardından birden silinip gitmesinin ne kadar kötü olduğunu bilerek başka kurumlara da rol model olması adına Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi'ni açmış bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.