İstanbul, StartupBlink 2026 Global Startup Ecosystem Index'te Avrupa'da 9'uncu, dünyada 45'inci sırada yer alarak ilk kez Avrupa'nın En İyi 10 girişimcilik ekosistemi arasına girdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un bu tarihi başarısı, StartupBlink Global Startup Ecosystem Awards 2026 kapsamında 'Breakthrough into the Europe Top 10 - Special Category' ödülüyle taçlandırıldı. İstanbul adına ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak ve İBB'nin girişimcilik faaliyetlerini yürüten markası Tech Istanbul Direktörü Hatice Ertüzün Kutlu aldı.

İstanbul'un girişimcilik ve inovasyon alanındaki yükselişi uluslararası alanda bir kez daha tescillendi. Küresel girişimcilik ekosistemlerini değerlendiren StartupBlink'in 2026 Global Startup Ecosystem Index sonuçlarına göre İstanbul, Avrupa'da 9'uncu, dünyada 45'inci sıraya yükseldi. İstanbul, bu sonuçla bugüne kadarki en yüksek Avrupa sıralamasına ulaşırken, ilk kez Avrupa'nın en yüksek sıralamaya sahip 10 şehir girişimcilik ekosistemi arasında yer aldı.

İSTANBUL'UN BAŞARISI ULUSLARARASI ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI

İstanbul'un Avrupa'nın ilk 10 girişimcilik ekosistemi arasına girmesi, StartupBlink Global Startup Ecosystem Awards 2026 kapsamında verilen 'Breakthrough into the Europe Top 10 - Special Category' ödülüyle taçlandırıldı.

Ödül, İstanbul'un 2026 Global Startup Ecosystem Index'te Avrupa'nın ilk 10 girişimcilik ekosistemi arasına ilk kez girmesi nedeniyle İstanbul'a verildi. StartupBlink tarafından düzenlenen ödül programında, İstanbul'un girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan çalışmalar ve kentin uluslararası alandaki yükselişi takdir edildi. StartupBlink'in resmi davetinde de ödülün Index sonuçlarına dayandığı ve temsil edilen girişimcilik ekosistemlerinin geliştiricilerinin başarı ve katkısını tanıdığı belirtildi.

İstanbul adına ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'daki girişimcilik faaliyetlerini yürüten markası Tech Istanbul Direktörü Hatice Ertüzün Kutlu aldı.

İSTANBUL AVRUPA'DA 9'UNCU SIRAYA YÜKSELDİ

StartupBlink'in 2026 Global Startup Ecosystem Index sonuçları, İstanbul'un Avrupa'daki girişimcilik ekosistemleri arasındaki konumunda önemli bir yükseliş kaydettiğini ortaya koydu. İstanbul, Avrupa'da 9'uncu, küresel sıralamada ise 45'inci sırada yer aldı.

İstanbul'un ilk kez Avrupa'nın ilk 10 girişimcilik ekosistemi arasında yer alması, kentin teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki potansiyelinin uluslararası ölçekte ulaştığı noktayı gösteren önemli bir başarı olarak öne çıktı. Bu başarı, İstanbul'un Avrupa'nın önde gelen girişimcilik merkezleri arasındaki konumunu güçlendirirken; girişimciler, yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve uluslararası ekosistem paydaşları açısından kentin küresel görünürlüğünü de artırdı.

İBB, İSTANBUL'UN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İBB'nin girişimcilik faaliyetlerini yürüten markası Tech Istanbul; girişimcilerin desteklenmesi, teknoloji tabanlı fikirlerin geliştirilmesi, yenilikçi çözümlerin İstanbul'da hayata geçirilmesi ve girişimlerin ulusal ve uluslararası ekosistemlerle buluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Global Startup Awards'ta 125 ülke finalisti arasından 'En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı' kategorisinde dünya birincisi seçilen Tech Istanbul bünyesinde bugüne kadar 826 girişim desteklendi. Girişimcilik ve teknoloji odağında düzenlenen 3.000'in üzerinde eğitim ve etkinlikte 205.000'i aşkın katılımcıya ulaşıldı. Desteklenen girişimler bugüne kadar 3.700'ün üzerinde istihdam sağlarken, 123 milyon doların üzerinde yatırım aldı ve toplam 4,1 milyar TL ciroya ulaştı. Bu çalışmalar, İstanbul'un girişimcilik ekosisteminin uluslararası ölçekte güçlenmesine katkı sağlarken, kentin Avrupa'nın önde gelen inovasyon ve girişimcilik merkezleri arasındaki konumunu da pekiştiriyor.

ÖDÜL TAŞKENT'TE İSTANBUL ADINA ALINDI

Global Startup Ecosystem Awards 2026 ödül töreni, 23 Eylül 2026 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent kentinde, ICT Week Uzbekistan 2026 kapsamında gerçekleştirildi.

Törende İstanbul'un 'Breakthrough into the Europe Top 10 - Special Category' ödülü, İstanbul adına İBB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak ve Tech Istanbul Direktörü Hatice Ertüzün Kutlu tarafından teslim alındı.İstanbul'un Avrupa'nın ilk 10 girişimcilik ekosistemi arasına girmesi ve bu başarının uluslararası bir ödülle takdir edilmesi, kentin Avrupa'nın önde gelen inovasyon ve girişimcilik merkezlerinden biri olarak yükselişinin önemli göstergelerinden biri oldu.