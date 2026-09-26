Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kayseri'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'a eşlik etti. Kentin gastronomi değerlerinden esnaf buluşmalarına, teşkilat ziyaretlerinden gençlik programına kadar çeşitli temaslarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel zenginliklerini ve vatandaşların misafirperverliğini Acar'a tanıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile birlikte kent genelinde çeşitli ziyaret ve programlara katıldı.

Büyükkılıç'a temasları sırasında AK Parti Kayseri Milletvekilleri, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Kayseri Mutfağı Tanıtıldı

Program kapsamında Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Mülhem Kayseri Mutfağı ziyaret edildi. Büyükkılıç ve beraberindeki heyet burada hemşehrilerle bir araya gelirken, Kayseri'nin geleneksel mutfak kültürü ve gastronomi değerleri misafirlere tanıtıldı.

Kayseri'nin kadim mutfak kültürünün kentin önemli kültürel miras unsurlarından biri olduğunu belirten Büyükkılıç, kentin yöresel lezzetlerini ve gastronomi alanındaki birikimini farklı platformlarda tanıtmaya devam ettiklerini ifade etti.

Heyet daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükkılıç, burada Kayseri'nin gastronomi alanındaki zenginliğine ilişkin bilgiler aktararak kentin eşsiz lezzetlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Esnafla Buluştular

Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Yardımcısı Acar ile birlikte Kayseri'nin ticari hayatının önemli merkezlerinden Hunat Alt Geçidi ve Millet Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, Kayserililerin gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin kadim misafirperverliğinin kente gelen konuklara en güzel şekilde gösterildiğini belirterek, 'Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin' ifadelerini kullandı.

Hane Ziyareti

Program kapsamında Mustafa Keserci'nin evine de misafir olan Büyükkılıç, Acar ve beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti.

Büyükkılıç, ev sahipliği dolayısıyla Keserci ailesine teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Gençlerin Sorularını Acar Yanıtladı

Programın bir diğer durağı ise 'Söz Gençlik'te' buluşması oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı. Büyükkılıç da programda gençlerle bir araya gelerek onların görüş ve taleplerini dinledi.

Gençlerin programa kattığı dinamizmden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, gençlerin kentin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kayseri'de gerçekleştirilen temasların kentteki kültürel, sosyal ve ekonomik hayatın farklı yönlerini ortaya koyduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin değerlerini tanıtmaya, hemşehrilerle gönül bağını güçlendirmeye ve şehrin sahip olduğu zenginlikleri farklı platformlarda anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.