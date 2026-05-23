Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Çerkezköy'de altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde yol konforunu artırmak amacıyla üstyapı tamirat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde planlanan 115 cadde ve sokaktaki çalışmalar etap etap hayata geçiriliyor.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ genelinde sürdürülebilir ve modern bir kentleşme vizyonuyla hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, altyapısı yenilenen bölgelerin üstyapılarını da kalıcı çözümlerle modern hale getiriyor. TESKİ tarafından Çerkezköy'de yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatlarının tamamlandığı noktalarda, bozulan yollar hızla onarılıyor.

EKİPLER KOORDİNELİ ŞEKİLDE SAHADA

Vatandaşların günlük yaşam konforunu en üst düzeyde tutmayı hedefleyen çalışmalarda, teknik ekipler planlı bir iş bölümüyle hareket ediyor. TESKİ ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde öncelikle zemin sağlamlaştırma, beton ve hasır donatı imalatları titizlikle gerçekleştiriliyor. Ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri devreye girerek sıcak asfalt serimi ile yolları konforlu ve güvenli hale getiriyor. İlçe genelinde planlanan 115 cadde ve sokaktan yaklaşık 30'unda çalışmalar tamamlanırken, kalan bölgelerde de mesai yoğun bir şekilde sürüyor.

CANDAN BAŞKAN: 'HEM ALTYAPISI HEM ÜSTYAPISI GÜÇLÜ BİR ÇERKEZKÖY İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çerkezköy'de sürdürülen hummalı çalışmaları değerlendiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kalıcı ve güçlü bir kentleşme için altyapı ile üstyapının bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Candan Başkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Çerkezköy'ümüzde uzun yıllardır ihtiyaç duyulan kronik altyapı sorunlarını birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Ancak bizim için süreç sadece yer altındaki hatları yenilemekle bitmiyor. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların da hızla ve kalıcı bir şekilde tamir edilmesi için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım imkânına kavuşması adına tüm ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden mesai harcıyor. Hem altyapısı hem üstyapısı güçlü, yaşanabilir bir Çerkezköy için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerime teşekkür ederim.'

Planlı bir program dâhilinde ilerleyen üstyapı seferberliği, Çerkezköy genelinde altyapı imalatı biten tüm noktalarda aralıksız bir şekilde sürdürülecek.