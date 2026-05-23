Sakarya Geyve Belediyesi tarafından Nehir Park Sosyal Tesisleri içerisinde hizmete açılan 'Nehir Cafe Kahve Evim', düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Geyve halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış programına Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Gürsoy, MKYK Üyesi Cafer Azaklı, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Selçuk Yıldız, Geyve'de sosyal yaşam alanlarını artırmak adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın söylediği gibi: 'Yarınları doğru kurgulamış bir yönetici ne yapar? Hedefe kilitlenmiş bir füze gibi gider.'

Bizler de bugün Geyve'nin yarınlarını inşa etme hedefiyle yola çıkmış bir ekibiz. Hedefimiz; daha modern, daha düzenli, daha yaşanılabilir, sosyal hayatı güçlenmiş, gençlerinin umutla geleceğe baktığı, esnafının kazandığı, çocuklarının mutlu olduğu bir Geyve'dir. Bizler bu hedefe inanmış, bu hedefe gönlünü koymuş bir kadroyuz. İnşallah görev süremiz tamamlandığında da bugün olduğu gibi yine Geyve'nin sokaklarında başımız dik, alnımız açık bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. İnsanlarımızın yüzüne gönül rahatlığıyla bakabilecek' dedi,

Yapılan duaların ardından kurdele kesimiyle birlikte Nehir Cafe Kahve Evim'in resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası vatandaşlar kafeyi gezerek yeni sosyal alanı yakından inceleme fırsatı buldu. Modern yapısı ve nezih ortamıyla dikkat çeken mekanın, Geyvelilerin yeni buluşma noktalarından biri olması bekleniyor.