ORDU (İGFA) - Ordu'da son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar, kent genelinde heyelanlara neden oldu. Özellikle kırsal mahallelerde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapanırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcayarak kapanan güzergâhları yeniden ulaşıma açtı.

Son 24 saat içerisinde 214 heyelanın meydana geldiği Ordu'da, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İş makineleri ve saha ekipleri birçok noktada yol açma, temizleme çalışması gerçekleştirirken alanda güvenlik önlemleri de aldı.

BAŞKAN GÜLER: 'GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Şiddetli yağışların etkisini artırdığı kentte 2026 yılı içerisinde yaklaşık 1200 heyelan meydana geldi. Yağışların devam ettiğini ve Büyükşehir Belediyesinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu ifade eden Başkan Güler, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Güler şu ifadeleri kullandı:

'Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimiz genelinde bir süredir etkisini sürdüren yoğun ve afet niteliğindeki yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dere yataklarında su seviyeleri yükselmiş; taşkın ve heyelan gibi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahada teyakkuz halinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Meydana gelen olumsuzluklara ilgili birimlerimiz tarafından anında müdahale edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.'

BAŞKAN GÜLER'DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: 'DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN!'

Açıklamasında meteorolojik verilere göre yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğine dikkat çeken Başkan Güler, özellikle kırsal ve heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.