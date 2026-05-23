Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde düzenlenen 'Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi', yoğun katılımın ardından sona erdi. Evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik gerçekleştirilen akademide, eğitimlerini eksiksiz tamamlayan çiftler arasından yapılan çekilişle bir çifte umre ödülü verildi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin aile yapısını güçlendirmek ve sağlıklı aile iletişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği akademi kapsamında tüm eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen programda çiftlere; iletişimden çocuk eğitimine, aile ekonomisinden dijital dünyada aile yapısına kadar birçok önemli konuda eğitim verildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde; Merve Safa Likoğlu 'Ailede Manevi Temeller', Yazar Dr. Nazlı Özburun 'Evlilikte İletişim Sanatı', Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber 'Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik', Yazar Abdülkerim Temizcan ise 'Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi' konularında katılımcılarla bir araya geldi.

ÇETİN: ANNE BABA KENDİ DİJİTAL KULLANIMINI DÜZENLEMELİ

Akademinin son oturumunda ise Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin, 'Dijital Dünyada Aile' başlıklı söyleşisinde ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Dijital çağda çocukların teknolojiyle ilişkisini sağlıklı şekilde yönetebilmenin öncelikle anne babanın kendi teknoloji kullanımını düzenlemesinden geçtiğini belirten Fatih Hilmi Çetin, 'Anne baba kendi kullanımını kontrol etmeden çocuğu kontrol edemez. Kendi dijital farkındalığını geliştirmeden çocuğun sağlıklı bir kullanıcı olmasını sağlayamaz.' dedi.

Sağlıklı teknoloji kullanımının aile içinde ortak bir bilinçle oluşturulması gerektiğini ifade eden Çetin, eğlence amaçlı ekran kullanımının günlük iki saati geçmemesi gerektiğine dikkat çekti. Aile içerisinde bazı temel kuralların net şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çetin, teknolojik cihazların ortak kullanım alanlarında bulunmasının önemine işaret etti. Günümüzde ekran maruziyetinin hayatın her alanına yayıldığını dile getiren Çetin, yoğun ekran kullanımının aile içi iletişimi ve sosyal etkileşimi azalttığını söyledi.

Çocukların yaş gruplarına göre teknoloji kullanımına ilişkin önerilerde de bulunan Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin, özellikle 0-2 yaş döneminde ekran kullanımından tamamen kaçınılması gerektiğini belirtti. 2-5 yaş arasında ise kontrollü ve sınırlı ekran kullanımının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ekran kullanımında içerik denetiminin önemine dikkat çeken Çetin, hızlı akan, dikkat dağıtıcı ya da şiddet içeren içeriklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Yemek saatlerinin mutlaka ekransız geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, aile bireylerinin bu zamanlarda bir araya gelerek sohbet etmelerinin çocuk gelişimi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

UMRE ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ, SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLDİ

Eğitim programının ardından gerçekleştirilen çekilişte umre ödülünü Zehra - Seyfettin Bardakcı çifti kazandı. Umre ödülü, önceki dönem Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Enderun Vakfı Konya Şube Başkanı Mustafa Metin tarafından takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca sürpriz çekilişler de düzenlendi. Bu kapsamda çeyrek altın ödülü Şerife - Mustafa Ekici çiftine, gram altın ödülü ise Hatice - Hasan Çetinkaya çiftine verildi.