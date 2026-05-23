GİRESUN – Bayram tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik, Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman tehlikeli görüntülere sahne oluyor. Giresun ve ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları, bayram dönemlerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, özellikle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde araç yoğunluğunun arttığını, sürücülerin hız limitlerine uyması, takip mesafesini koruması ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

Son günlerde Giresun'un çeşitli noktalarında meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralanırken, ekipler olası yeni kazaların önüne geçebilmek için denetimlerini artırdı. Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarma ekipleri güzergâhlarda kontrollerini sürdürüyor. Ekipler kontrolllerini sürdürse de Giresun Liman mevkiinde bir tırla, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Uzmanlar, bayram trafiğinde en büyük riskin aşırı hız, dikkatsizlik ve uzun yol yorgunluğu olduğuna dikkat çekerek sürücüleri kurallara uymaya çağırıyor.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Hız limitlerine uyun.

Emniyet kemerinizi mutlaka takın.

Uzun yolculuklarda sık mola verin.

Cep telefonu kullanımından kaçının.

Takip mesafesini koruyun.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.