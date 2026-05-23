Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'ndeki Kariyer Buluşmaları'nın konuğu oldu. Başkan Büyükakın öğrencilerden her geçen gün değişen dünyayı iyi kavramalarını istedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kariyer Buluşmaları kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Okul Müdürü Harun Kargılı ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Başkan Büyükakın ilk olarak öğretmenler odasında eğitimcileri dinledi. Öğretmenler ile sohbet eden Başkan Büyükakın ardından da konferans salonunda kendisini bekleyen öğrenciler ile buluştu.

'BİZİ GELECEĞE SİZ HAZIRLAYACAKSINIZ'

Öğrencilerin alkışlar ile karşıladığı Başkan Büyükakın tecrübelerini aktardı. Dünyanın her geçen gün değiştiğini vurgulayan Başkan Büyükakın şunları söyledi: 'Yapmanız gereken birinci şey, dünya nereye gidiyora zihninizin açık olması. Öncelikle buna odaklanmalısınız. Hayatı dönüştüren şeyin, eski bir problemi yeni bir kafa ile çözmek olduğunu unutmayın. Ülkemizi yeni dünyaya sizler hazırlayacaksınız. Bu noktada yenilikçilik ve yaratıcılık, rehberiniz olacaktır. Kafayı kaldırıp etrafınıza bakın. Dünyada neler oluyor, iyi kavrayın. Dünyanın nereye gittiğini anlamanız çok önemli.'

'ASLA SABİT FİKİRLİ OLMAYIN'

'Kalıplarınızı kırın. Sabit bakarsanız oradaki değişimi göremezseniz. Bunun doğru olduğunu düşünürsünüz. O yüzden öğrenmenin sürekli devam eden bir süreç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Öğrenmenin sonu yok. Bildiklerinizi sürekli gözden geçirin. PUKÖ eğrisi bu noktada size yardım edecektir. Yani planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Ve kendinize her zaman nasıl ve niçin sorularını sorun. Bir şeyi niçin yapıyoruz? Bu, sizi anlamla buluşturan bir sorudur. Niçine doğru cevap verdikten sonra nasıl sorusunu kendinize sorun. Bunu da yaptığınızda yolunuzu mutlaka bulursunuz.' Program soru-cevap şeklinde devam etti.