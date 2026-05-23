Farklı illerden getirilen kurbanlıkların yer aldığı İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda satışlar yoğun şekilde sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar pazardaki yerini alırken, üreticiler ile vatandaşlar modern ve güvenli ortamda buluşuyor.

VATANDAŞLAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KURBANLIKLARINI SEÇEBİLİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da alıcı ve satıcıları bir araya getiren İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, vatandaşlara uygun koşullarda alışveriş imkânı sunuyor. Hijyen ve güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu pazarda, vatandaşlar gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını seçebiliyor. Modern altyapısı, düzenli alanları ve denetimli yapısıyla dikkat çeken hayvan pazarında satışların bayram öncesine kadar yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.