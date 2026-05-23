İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı Beyaz Salon'da düzenlenen programda konuşan Başkan Sinem Dedetaş, Kurban Bayramı'nın birlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek tüm belediye çalışanlarının bayramını kutladı.

Göreve gelirken Üsküdar'a en iyi şekilde hizmet etme sözü verdiklerini ifade eden Başkan Dedetaş; bu süreçte belediye personeline duyduğu güvenin karşılıksız kalmadığını belirterek özverili çalışmaları dolayısıyla personellere teşekkür etti.

Başkan, belediye personelinin yoğun bir çalışma döneminden geçtiğini belirterek bayram tatilinin çalışanlar için hem moral hem de dinlenme açısından önemli olduğunu ifade etti. Dedetaş, 'Bayram dönüşünde, artan tempo ve kararlılıkla Üsküdar'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz' dedi.

Bayram öncesinde çalışanlara bir müjde de veren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tediye ödemeleri ile bayram ikramiyelerinin aynı gün içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Neşe dolu bir bayram temennisinde bulunan Başkan Dedetaş, bayram süresince yola çıkacaklara ve kurban kesimi gerçekleştirecek kişilere dikkatli olmaları çağrısı yaptı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara 'Allah kabul etsin' dileğinde bulunan Dedetaş, konuşmasını 'Sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Nice bayramlara hep birlikte ulaşmak nasip olsun' sözleriyle tamamladı.