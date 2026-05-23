Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yenişehir MERCEK'te yürütülen DİGEM projesi kapsamında eğitim alan Beril Eylül Özdamar, 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında düzenlenen 'Fikrim Gelecek Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. 'Bir Damla Yarın: Türkiye'de Ekofeminizm ve Susuzluk' adlı projesiyle, Türkiye'de su krizine ekofeminist bir perspektiften dikkat çeken Özdamar, yarışmanın bireysel kategorisinde Türkiye 2.'liğini elde etti.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında Yenişehir MERCEK'te kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), gençlerin başarı hikâyelerine bir yenisini daha ekledi. DİGEM'de eğitim alan Beril Eylül Özdamar'ın 'Fikrim Gelecek Yarışması'nda kazandığı 'Bir Damla Yarın: Türkiye'de Ekofeminizm ve Susuzluk' projesi, hem çevresel farkındalık hem de toplumsal bakış açısıyla dikkat çekti.

Tümtaş: 'Bireysel kategoride Türkiye 2.'liğini kazandık, çok gururluyuz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenice Kurs Merkezi'nde Fen Bilgisi Öğretmeni olan Begüm Ece Yüksel Tümtaş, öğrencisi Beril Eylül Özdamar ile katıldıkları 'Fikrim Gelecek Yarışması' için yoğun bir emek verdiklerini belirterek, Özdamar'ın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Tümtaş, 'Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleşen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında yapılan bu yarışmada, Beril Eylül çok güzel bir başarıya imza attı. Emek vererek gece gündüz çalıştı. Bu sürecin mentörlüğünü yapmak da beni çok mutlu etti. Ayrıca bireysel kategoride Türkiye 2.'liğini kazandık. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir olaya imza atması da ayrıca bizi çok mutlu ediyor' sözleriyle, duygularını aktardı.

Özdamar: '81 ilde su kaynaklarının tükenme hızını görünür kılmak istiyoruz'

Yenişehir MERCEK'te kurulan DİGEM'de eğitim alan 8. sınıf öğrencisi Beril Eylül Özdamar, proje süresince en büyük destekçisinin Fen Bilgisi Öğretmeni Begüm Ece Yüksel Tümtaş olduğunu söyledi. Projenin detaylarını aktaran Özdamar, 'Bir Damla Yarın: Türkiye'de Ekofeminizm ve Susuzluk adlı projemiz, Türkiye'de su krizine ekofeminist bir perspektiften dikkat çeken bir araştırma ve farkındalık projesi. Her damlanın yaşam için taşıdığı değeri hatırlatarak, 81 ilde su kaynaklarının tükenme hızını görünür kılmak istiyoruz. Kadınların suya erişimdeki rolünü ve çözümdeki gücünü öne çıkarırken, toplumun her kesiminin geleceği için ortak bir sese davet etmek istiyoruz' diye konuştu. Proje içerisinde interaktif bir web platformu tasarladıklarını belirten Özdamar, 'Platformda bir Türkiye haritamız var. Ana sayfada büyük, detaylı bir Türkiye haritası yer alıyor. Mavi ve pembe butonlarımız var. Mavi butonda illerdeki baraj doluluk oranları ve su tükenme tahminleri, pembe butonumuzda da şehirlerin kadın ve kız çocuk nüfus verileri var' dedi. Özdamar, proje için büyük bir emek sarf ettiklerinin altını çizerek, 'DİGEM hizmeti için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmanın ödülü olarak bir tablet kazandığım için de çok mutluyum' ifadelerini kullandı.