28 Ekim Pazartesi günü yeni partisini ilan edecek olan Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ilk şarkısı, 'Haydi Türkiye Haydi' adıyla kamuoyuna duyuruldu.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde, uzun zamandır parti kurması beklenen Yavuz Ağıralioğlu'nun, yeni partiyi 28 Ekim salı günü ilan edeceği duyurulmuştu. Partinin ilan edilmesinden önce, Ağıralioğlu'nun partisinin ilk şarkısı, 'Haydi Türkiye Haydi' adıyla kamuoyuna duyuruldu.

"İKTİDAR HEDEFLİYORUZ"

Herkes Duysun'un, partiye yakın bir kaynaktan edindiği bilgilere göre parti, merkez sağ olmayı hedefliyor ve tüm toplumu kuşatıcı, kucaklayıcı bir dille keskin siyaset dilini sonlandırmayı amaçlıyor.

Partiye yakın bir kaynak, Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Ekim'den sonra Türkiye'deki tüm siyasi dengelerin değişeceğini söyledi. Öncelikle iyi bir muhalefet sergileyeceklerini belirten kaynak, "Türk siyasetinde dengeleri bozacağız. 28 Ekim'den sonra Türk siyasetinde birçok şey eskisi gibi olmayacak. Liderlere sert, topluma yumuşak olacağız. Hedefimiz terörün, ekonomik ve psikolojik buhranların yaşanmadığı bir Türkiye inşa etmek. Buna dair de çok büyük bir teveccüh görüyoruz uzun zamandır." dedi.

YENİ PARTİNİN İSMİ NE?

Parti isminin henüz açıklanmamasına ilişkin de yorum yapan kaynak, "Bu kurucu kadronun ortak kararıdır. Parti ismi 28 Ekim'de, parti başvurusu yapılacağı zaman büyük bir kalabalık eşliğinde açıklanacak. O zamana kadar gizli tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu’nun 28 Ekim’de kuracağı partisinin ilk şarkı çalışması “Haydi Türkiye Haydi” adıyla paylaşıldı. pic.twitter.com/ZHh4TeXpAG — Medya Vuzuh (@medyavuzuh) October 24, 2024

"ŞARKI PARTİNİN VİZYONUNU ORTAYA KOYUYOR"

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin, kamuoyuna duyurulan ilk şarkısı 'Haydi Türkiye Haydi' hakkında da yorum yapan kaynak, "Şarkının sözlerinden de anlaşılacağı üzere siyaseti tarihi bağlamda değerlendiriyoruz ve tarihin ders mahiyetinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hataların tekerrür etmemesi için sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde, kendisinin 'Liyakatli Şöhretsizler' ismini verdiği bir kadro oluşturduk. Aslında kamuoyuna duyurulan şarkı, partinin vizyonunu ortaya koyuyor. Kimsenin ötekileştirilmediği, terörün olmadığı, insanlarının müreffeh bir hayat sürdüğü bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu kapsamda şu veya bu, şöyle veya böyle düşünüyor demeden memleketini sevmeyi ve vatanı için çalışmayı boynunun borcu bilen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bayrağı ile sorunu olmayan herkese kapımız açık." şeklinde konuştu.

Öte yandan siyaset bilimciler ve anket firmaları da Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı parti için toplumun her kesimden önemli bir tecevvüh olduğunu, yapılan anket çalışmalarında Yavuz Ağıralioğlu isminin ön plana çıktığını kaydediyor.

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi, 28 Ekim 2024 tarihin'de Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'da başlayacak olan programla ilan edilecek. Programa 81 ilden binlerce kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

İşte Yavuz Ağıralioğu'nun kuracağı partinin ilk şarkısı 'Haydi Türkiye Haydi' isimli şarkının sözleri:

HAYDİ TÜRKİYE HAYDİ SÖZLERİ

Varlık birlikle yaşar, Bilge Kağan duyurdu

Mümin yurdu sevendir şanlı nebi buyurdu

Selahaddin Eyyübi, birlikle kudüs buldu

Mazlumu sevdiğinde, Kanuni hünkar oldu

Varlık birlikle yaşar, Bilge Kağan duyurdu

Mümin yurdu sevendir şanlı nebi buyurdu

Selahaddin Eyyübi, birlikle kudüs buldu

Mazlumu sevdiğinde, Kanuni hünkar oldu

İşte ana kucağı, işte devleti âli

Bu namustur oğullar, haydi Türkiye haydi

İşte ana kucağı, işte devleti âli

Bu mirastır kızlarım, haydi Türkiye haydi

........................., zalimle hasım oldu

Yine dünya şenlensin, haydi Türkiye haydi

Altaylar'dan Tuna'ya, tekrar vatan olmaya

Yorulmadan koşmaya, haydi Türkiye haydi

Namus bildik vatanı, kutsal saydık insanı

Yükselsin Türk'ün şanı, haydi Türkiye haydi

Yunus Emre diliyle, hep insana sevgiyle

Tapduk, Hünkar Veliyle, haydi Türkiye haydi

Namus bildik vatanı, kutsal saydık insanı

Yükselsin Türk'ün şanı, haydi Türkiye haydi

Yunus Emre diliyle, hep insana sevgiyle

Tapduk, Hünkar Veliyle, haydi Türkiye haydi

İşte ana kucağı, işte devleti âli

Bu namustur oğullar, haydi Türkiye haydi

İşte ana kucağı, işte devleti âli

Bu mirastır kızlarım, haydi Türkiye haydi

Buluştuk hürriyetle, coötuk cumhuriyetle

Doğrulduk Atatürkle, haydi türkiye haydi

Kuruldu cumhuriyet, yeniden doğdu devlet

Atamızdan emanet, haydi Türkiye haydi