Muğla’nın Marmaris Belediyesi, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), Marmaris Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi’nin de katılımcı olduğu, bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleşen Antalya Turizm Fuarı (ATF24) sonrası, turizmde gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çevrildi.Ata SEVGİ /AjansCanka

MUĞLA (İGFA) -

GMT Fuarcılık tarafından 23 - 24 - 25 Ekim tarihlerinde bu yıl 6. Kez ANFAŞ Antalya Expo Center’da gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarında (ATF24 ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan firmalar, büyük ilgi gördü.

Şair Yazar Sunay Akın, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın da konuşmacı olduğu fuarda; KKTC Antalya Konsolosu Aslı Erkmen’le birlikte dikkat çeken açıklamalar yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: “Bir kaç ay önce Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığıyla bir çalışma gerçekleştirdik ve “Ada Kıbrıs” lansmanını hayata geçirdik. En büyük hedefimiz arzumuz, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türkler. Ama esas anavatan Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden haberdar olması. Anavatan Türkiye’deki yaşayan kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs’a gelebilmelerine yönelik bir hamle. Farklı adalara farklı ülkelere değil, kendi adamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelinmesi içindir, bütün çabamız. Elbette dünyaya açılalım. Ama esas istediğimiz Anavatan Türkiye deki kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmesi. 85 milyon varken, 85 milyon bu küçük adayı ziyaret ederse esasında bizim daha fazla bir yere ihtiyacımız yok. Kuzey Kıbrıs anlatmakla değil yaşamakla görülebilir. Az önce bir arkadaş yabancı acenta ile görüştüm. Sohbette “Keşke direkt uçak olsaydı, keşke tanınır bir ülke olsaydınız…” Arkadaşlar keşkelerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. “ dedi.



TÜRK TURİZMİNİN GURURU ANFAŞ DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA

Türkiye’de ulusal ve uluslararası fuarcılığın merkezi haline gelen Antalya Fuarcılık A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ATF24 sonrası AjansCANKA’ya verdiği bilgide, Antalya’yı fuarlar ve kongreler kenti yapma hedefleriyle 1994 yılında 71 ortakla kurulduklarına dikkat çekerek:

”Uluslararası fuarlarla ülke ve kent ekonomisinin büyümesinde kaldıraç olan ANFAŞ, dünya fuarcılığında marka olma yolunda hızla ilerleyen bir fuar şirketidir. ANFAŞ ortakları arasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası,(ATB) Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,(ATSO) Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği,(ANSİAD) Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve çok sayıda önemli kamu ve özel sektör iştirakleri yer almaktadır.

ANFAŞ Fuarcılık, turizm başta olmak üzere kentin zenginliklerini harmanlayarak düzenlediği organizasyonlarla, yerel ve küresel ölçekteki sektör temsilcilerini yılın her mevsiminde Antalya’da buluşturarak kent ekonomisini canlandırmaktadır. Antalya Turizm Fuarı’na da kapılarımızı açtığımız için mutluyuz” dedi.