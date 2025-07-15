Muğla Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği desteği sürdürüyor. Bu kapsamda Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çim hokeyi sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı.MUĞLA (İGFA) - Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1.900 metrekarelik alan üzerine inşa edilen, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde planlanan saha, aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Bu sayede sporcular, akşam saatlerinde de antrenman yapma imkânına kavuştu.

Şahin: “Bu Sahayı Kupalarla Taçlandıracağız”

Çim Hokeyi Sporcusu Meyra Şahin sahayı şampiyonluklarla taçlandırmak istediklerini vurgulayarak : “Çim hokeyi antrenman sahası yapıldığı için çok mutluyuz. Daha önce beton zeminde antrenman yapıyorduk, şimdi yeni tesisimizde çalışacağız. Ahmet Başkan’a desteği için teşekkür ederiz. Türkiye’deki sayılı çim hokeyi sahalarından biri oldu. Bu sahayı kupalarımızla birlikte taçlandıracağız” dedi.

Demirel: “15 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi”

Aysel Kazım Eren Ortaokulu Müdürü İsmet Demirel öğrencilerin artık güvenli zeminde antrenman yapacaklarını vurgulayarak : “Okulumuzun çim hokeyi geçmişi 15 yıla dayanıyor. Bu süreçte iki kez Türkiye şampiyonu olduk. Ancak çocuklarımız beton zeminde antrenman yapıyordu. Artık daha güvenli ve uygun şartlara sahip bir sahamız var. Bu katkılar için Ahmet Başkan’a teşekkür ediyoruz ”dedi.

Tetik: “Gençlerin Talebi Yerine Getirildi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Proje Dairesi Başkanı Münevver Tetik yatırımlarla ilgili teknik detayları anlattı: “Öğrencilerin antrenman sahası talebi doğrultusunda, Başkanımız Ahmet Aras ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay’ın destekleriyle önemli bir adım atıldı. 13 Ocak 2025’te başlatılan çalışmalar kapsamında 800 metrekarelik çim hokeyi sahası ve 1.392 metrekarelik inşaat alanı oluşturuldu. Yol cephesi ile saha arasına istinat duvarı inşa edilerek güvenli bir alan sağlandı. Saha çevresi çelik hasırlı ve süpürgeli saha betonu ile düzenlendi.”

Modern Tekniklerle Donatıldı

Sahanın zeminine SBR şok ped. üzerine 13 milimetre kalınlığında sentetik çim halı serildi. Akşam saatlerinde kullanımı mümkün kılmak için aydınlatma sistemleri kurulurken, sulama ihtiyacına yönelik olarak su deposu ve sulama tesisatları da inşa edildi.

Yapım ihalesi açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildi. Proje kapsamında KDV dâhil yaklaşık 5 milyon 400 bin TL harcandı. Ayrıca Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından PMT ve aşınma tabakası çalışmaları için 4 milyon 500 bin TL daha harcanarak toplam yatırım bedeli 10 milyon TL’ye ulaştı.