Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 24-29 Ağustos 2026'da düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası sürüyor. 1 milyon TL ödüllü organizasyonda, farklı ülkelerden sporcular A, B ve C kategorilerinde şampiyonluk için yarışıyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliği iş birliğiyle organize edilen turnuva, 24-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Müsabakalar, Malatya Sanat Merkezi Salonu'nda satranç tutkunlarını bir araya getiriyor.

Strateji, dikkat ve zekânın ön plana çıktığı turnuvada sporcular, A, B ve C kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Turnuva kapsamında toplam 1 milyon TL ödül dağıtılacak.

Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, sportif rekabetin yanı sıra Malatya'nın tanıtımına ve şehir ekonomisine de katkı sağlıyor. Turnuva kapsamında sporcular ve ailelerinden oluşan yaklaşık 1.200 kişi, bir hafta boyunca

Farklı şehir ve ülkelerden gelen sporcuların Malatya'da ağırlanmasıyla birlikte, kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin de tanıtılmasına katkı sunuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen turnuvayla, satranç sporunun kent genelinde yaygınlaştırılması, gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlanması ve Malatya'nın ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında daha fazla yer alması hedefleniyor. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, 29 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.