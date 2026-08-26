Türkiye'nin en büyük patika koşusu Merrell İstanbul Ultra, SPX ve Uzunetap ortaklığıyla 5 Eylül'de 4'üncü kez start almaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlk kez 2023 yılında düzenlenen Merrell İstanbul Ultra, her yıl büyüyen katılımcı kitlesiyle Türkiye'de patika koşusuna olan ilginin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Bu yıl 4 bin 500'ün üzerinde koşucunun katılımıyla gerçekleşecek organizasyon, profesyonel atletlerden patika koşusuna yeni başlayanlara kadar farklı deneyim seviyelerindeki sporcuları Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bir araya getirecek.

SPX ve Uzunetap ortaklığıyla gerçekleştirilen Merrell İstanbul Ultra, koşucuları asfaltın dışına çıkararak İstanbul'un kuzey ormanlarında doğayla iç içe bir yarış deneyimi sunacak. 5K, 15K, 30K ve 60K olmak üzere farklı mesafelerde hazırlanan parkurlar, patika koşusunda kendini test etmek isteyen deneyimli sporcuların yanı sıra patika koşusuyla ilk kez tanışacak katılımcılara da uygun seçenekler sunacak.

SPOR, SOSYALLEŞME VE EĞLENCE BİR ARADA

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşecek etkinlik, şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğanın içinde hareket etmek isteyen binlerce koşucuyu bir araya getirecek.

Profesyonel sporcular için uluslararası standartlarda parkurlar sunan Merrell İstanbul Ultra, spora yeni başlayan katılımcıların da kendilerine uygun mesafede yarış deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak. Yarış deneyiminin yanı sıra gün boyunca düzenlenecek çocuk atölyeleri, zumba, konser ve DJ performanslarıyla festival atmosferi sunacak organizasyon, spor, sosyalleşme ve eğlenceyi bir araya getirecek. 31 Ağustos'a kadar başvuruları devam eden Merrell İstanbul Ultra ile ilgili parkur detayları, yarış programı, kayıt koşulları ve organizasyona dair güncel bilgilere www.istanbulultra.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.