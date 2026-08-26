Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerden gelen talepler doğrultusunda 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları statüsünde değişikliğe gitti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri, A takım listesine yazamadıkları ancak Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuları ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynatabilecek.

YABANCI OYUNCU KURALI KUPADA UYGULANMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte 10+4 yabancı futbolcu kuralı Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak. Kulüpler, belirledikleri 14 yabancı oyuncuyu yaş sınırlaması olmaksızın müsabakalarda sahaya sürebilecek.

TFF'nin kararına göre, Trendyol Süper Lig kulüpleri müsabaka isim listesine 14'ten fazla yabancı uyruklu futbolcu yazamayacak. Trendyol 1. Lig ekipleri ise sahada aynı anda en fazla 6 yabancı futbolcu bulundurmak kaydıyla, müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabilecek.

Söz konusu açıklamada, düzenlemenin kulüplerin mevcut kadrolarında bulunan oyuncular için geçerli olduğu, statü değişikliğinin yapıldığı 26 Ağustos 2026 tarihinden sonra kadroya dahil edilen futbolcuların bu haktan yararlanamayacağı belirtildi.