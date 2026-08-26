Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon öncesinde ikinci defa Efeler Ligi'nde mücadele edecek Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Buluşmada takımın yeni sezon hazırlıkları, hedefleri ve Gebze'de voleybolun son yıllarda geldiği nokta üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Programa Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çil, Başantrenör Fikret Ayan, teknik ekip ve sporcular katıldı.

4 YILDA EFELER LİGİ'NE UZANAN BAŞARI

Başkan Zinnur Büyükgöz, buluşmada yaptığı konuşmada Gebze'de voleybolun kısa süre içerisinde önemli bir gelişim gösterdiğine dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıllık süreçte atılan adımlarla takımın Efeler Ligi'ne yükselmesinin büyük bir azim, emek ve ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Büyükgöz, bugün gelinen noktanın Gebze'nin gençleri açısından da önemli bir rol model oluşturduğunu söyledi.

HEDEF: EFELER LİGİ'NDE GÜÇLÜ BİR SEZON

Gebze Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çil ise yeni sezon öncesinde oluşturulan kadroyla güçlü bir ekip kurduklarını belirtti. Yapılan transferlerin ve hazırlıkların takımın sezon hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade eden Kulüp Başkanı, Gebze ve Kocaeli adına daha önce yaşanmamış bir başarıya imza atmak istediklerini söyledi.

Kulüp Başkanı Çil, sezon sonunda elde edilecek başarıyı hep birlikte kutlamak istediklerini belirterek, Başkan Büyükgöz'e de destekleri için teşekkür etti.

'TAKIM RUHUNU ÖN PLANDA TUTACAĞIZ'

Gebze Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü Fikret Ayan da yeni sezon öncesinde oluşturulan kadroyla hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını ifade etti. Takım ruhunun önemine dikkat çeken Ayan, sezon boyunca mücadele gücü yüksek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden bir ekip ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.

HİKMET TATOĞLU'NDAN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu da yeni sezonun kazasız ve başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu. Tatoğlu, emeğin, çabanın ve takım ruhunun sezon boyunca ön planda olmasının önemine dikkat çekerek, spora ve tüm branşlara verdiği destek dolayısıyla Başkan Zinnur Büyükgöz'e teşekkür etti.

GEBZE'Yİ İKİNCİ DEFA EFELER LİGİ'NDE TEMSİL EDECEK

Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, yeni sezonda Türkiye'nin en üst düzey erkekler voleybol ligi olan Efeler Ligi'nde Gebze'yi ikinci defa temsil edecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekip, güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle ligde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Büyükgöz, buluşmanın sonunda tüm sporculara, teknik ekibe ve kulüp yönetimine yeni sezonda başarılar dileyerek, sezonun sağlık, huzur ve başarı içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.